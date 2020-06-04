دفاع محسن السكري يطلب إخلاء سبيله بأي ضمان تراه المحكمة

طالب دفاع الضابط السابق محسن السكري، بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه المحكمة، وذلك خلال أولى جلسات إعادة محاكمته، بتهمة غسل الأموال.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر معتز مدحت.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في يونيو 2012، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 3 ملايين دولار أمريكي في القضية، وتقدم بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والتي قبلت الطعن المقدم منه، وأمرت بإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى، والتي تعقد اليوم أولى جلسات المحاكمة.