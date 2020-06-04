بالأسماء.. تعيين وانتداب 161 قيادة في حركة تنقلات المحليات

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حركة تنقلات قيادات الإدارة المحلية، وتتضمن نحو 161 قيادة تضم 13 سكرتير عام و7 سكرتير عام مساعد و141 رئيس مركز ومدينة وحي، و89 رئيس مركز ومدينة و47 رئيس حي و5 ندب بديوان عام المحافظة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنّ الحركة تضم أيضا (60) قيادة، جرى تعيينها ضمن إجراءات إعلان الوزارة رقم (2) لسنة 2019.

وتضمنت حركة المحليات التي أصدرها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم، تعيين عبدالفتاح حمدىي تمام عطية (سكرتير عام البحر الأحمر)، وجرى تعيينه سكرتير عام الإسكندرية، وأشرف مصطفى محمد إبراهيم (سكرتير عام محافظة الوادى الجديد)، وجرى تعيينه سكرتير عام مطروح، وأشرف محمد حسنين موافي (سكرتير عام محافظة الأقصر) تعيينه سكرتير عام محافظة كفر الشيخ.

كما تضمنت الحركة، عبدالقادر عبدالخالق عبد القادر النوري (سكرتير عام الفيوم) تعيينه سكرتير عام محافظة الدقهلية، نادر حنفي محمود عشماوي، جرى ترقيته سكرتير عام جنوب سيناء، وطارق عبدالعظيم محمد جبر، وجرى ترقيته لسكرتير عام محافظة السويس، هشام أحمد علي شادي، تم ترقيته سكرتير عام محافظة بني سويف، ومحمد عبدالجليل محمد النجار (سكرتير عام أسيوط)، وجرى تعيينه سكرتير عام محافظة المنيا.

وكذلك تضمنت، محمد محمود أبوغنيمة (سكرتير عام محافظة مطروح) تعيينه سكرتير عام محافظة الفيوم، وحسين أحمد كمال الجندى (سكرتير عام محافظة الشرقية)، تعيين سكرتير عام محافظة أسيوط، وحاتم زين العابدين البيه (رئيس مدينة ومركز المحلة الكبرى بالغربية) تم تعيينه سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، واللواء محمد كمال البندارى سكرتير عام محافظة كفر الشيخ تم تعيينه سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، ومحمد عبدالفتاح آدم عثمان من سكرتير عام محافظة المنيا تم تعيينه سكرتير عام محافظة الأقصر.

كما تضمنت الحركة التي أصدرها اللواء محمود شعراوي فيما يخص سكرتيري العموم، تعيين هشام علي إبراهيم الطويل رئيس مدينة ومركز أسيوط، سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر، وسيد محمود عبدالله (سكرتير عام مساعد الوادي الجديد) تم تعيينه سكرتير عام مساعد الوادي الجديد، وطارق محمد إبراهيم الوراقي تم ترقيته سكرتير عام مساعد محافظة سوهاج، وأيمن محمد رضا أبوالنجا رئيس مدينة أسوان تم تعيينه سكرتير عام مساعد محافظة أسوان، وحسام حمودة أحمد تم ترقيته لسكرتير عام مساعد محافظة بني سويف، ومجدي محمد عبده الوصيف (رئيس حي شرق مدينة نصر) تم تعيينه سكرتير عام مساعد جنوب سيناء.

وشملت الحركة، منال عطيه توفيق الغندور تعيين سكرتير عام مساعد الدقهلية، وياسر فاروق حفناوي السيد، تعيينه سكرتير عام مساعد محافظة كفر الشيخ، ونجوى أحمد عبد الرحمن العشيرى (رئيس حي غرب شبرا الخيمة) تعيينها سكرتير عام مساعد الغربية، وعماد محمد أحمد يوسف (سكرتير عام مساعد أسوان) تعيينه سكرتير عام مساعد المنوفية، ومحمد شوقي خليل بدر تم تعيينه سكرتير عام مساعد البحيرة، وخالد جمعة عبدالرحمن عطية (سكرتير عام مساعد القليوبية)، تعيينه سكرتير عام مساعد الإسكندرية، وهشام كمال عبد الرازق السيد خشبة (رئيس حي غرب القاهرة) تم تعيينه سكرتير عام مساعد محافظة القليوبية، ومصطفى عبد العزيز إبراهيم الزيات تعيينه سكرتير عام مساعد محافظة القاهرة .

وتضمنت حركة المحليات التي أصدرها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم، تعيين عدد من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظات، وشملت الحركة ما يلي:

- مصطفى محمد سعد مصطفى عبيه رئيس حي الشرابية – القاهرة رئيس حي الزاوية الحمراء.

- عبدالحميد عبدالحميد إبراهيم أبو العزم رئيس مدينة سرس الليان – المنوفية رئيس حي روض الفرج.

- هشام محمد علي السعدي رئيس حي الأميرية – القاهرة رئيس حي الزيتون – القاهرة.

- خالد محمد شحاتة حسن رئيس حي طرة، القاهرة رئيس حي حلوان- القاهرة.

- أحمد إبراهيم أحمد حسانين القزاز رئيس مركز ومدينة أشمون – المنوفية رئيس حي الخليفة- القاهرة.

- ماجد السيد أحمد علي حسن رئيس حي الموسكى – القاهرة رئيس حي منشأة ناصر- القاهرة.

- ماهر محمد كامل إبراهيم هاشم رئيس حي باب الشعرية – القاهرة رئيس حي عين شمس- القاهرة.

- محمد معوض عقل مشرف رئيس حي شبرا – القاهرة رئيس حي غرب القاهرة.

- أحمد محمد أنور عباس عبد الرحمن رئيس حي عابدين – القاهرة رئيس حي شرق مدينة نصر- القاهرة.

- عادل عبدالظاهر محمد حسنين رئيس حي المعادي – القاهرة رئيس حي المعادي- القاهرة.

- ياسر محمد عبدالعزيز يس تعيين جديد رئيس حي عابدين – القاهرة.

- يحيى محمد عبدالله الأدغم تعيين جديد رئيس حي الأزبكية- القاهرة.

- إبراهيم أحمد إبراهيم عوض مدير عام خدمة المواطنين تعيين في الدرجة العالية لمحافظة القاهرة (تعيين جديد) بمجموعة قيادات الإدارة المحلية- القاهرة.

- ألبير الفونس ميخائيل أسعد رئيس حي عين شمس- القاهرة رئيس حي 15 مايو - القاهرة.

- عبد التواب محمد رفعت محمد زكي رئيس مركز ومدينة نبروه – الدقهلية رئيس حي باب الشعرية- القاهرة.

- إيهاب ذهني محمد إبراهيم رئيس مركز ومدينة مغاغة – المنيا رئيس حي المرج – القاهرة.

- محمد جمال عادل سيد أحمد المجبر رئيس مركز ومدينة قطور – الغربية رئيس حي طره- القاهرة.

- أيمن السعيد محمد عبدالباقي رئيس مركز ومدينة اوسيم – الجيزة رئيس حي دار السلام – القاهرة.

- محمد على عبد الجليل إبراهيم رئيس حي منشأة ناصر(تعيين جديد) رئيس حي السلام أول – القاهرة.

- هشام عصمت عبدالحميد إبراهيم رئيس حي الزاوية الحمراء(تعيين جديد) رئيس حي الشرابية – القاهرة.

- وليد عبد الحميد محمد رشاد رئيس حي روض الفرج (تعيين جديد) رئيس حي حدائق القبة- القاهرة.

- جمال عبد الناصر عطوه مغاورى تعيين جديد رئيس حي الأميرية- القاهرة.

- طارق محمود محمد اليمنى رئيس حي المقطم (تعيين جديد) رئيس حي المقطم – القاهرة.

- فرج عبدالله عبدالمطلب هويدي تعيين جديد رئيس حي بولاق – القاهرة

- أحمد جوده عبد السميع عطوة تعيين جديد رئيس حي البساتين – القاهرة

- حسن محمد أحمد محمود غندور رئيس حي الاسمرات(تعيين جديد) تعيين في درجة مدير عام بمجموعة قيادات الادارة المحلية - القاهرة.

- علي عبدالله حامد عبدالله رئيس حي المرج - القاهرة (سابقا) رئيس مركز ومدينة الصف- الجيزة.

- محمد عبدالحميد سيد رئيس حي حلوان - القاهرة (سابقا) رئيس مركز ومدينة أوسيم – الجيزة.

- اسامة محمد عبدالحميد السقعان رئيس حي شمال الجيزة (تعيين جديد) رئيس حي الوراق - الجيزة.

- خيري أحمد مرسي أحمد رئيس مركز ومدينة الصف (تعيين جديد) رئيس مركز ومدينة العياط – الجيزة.

- أشرف بكر عيد عبدالحميد رئيس مركز ومدينة المنزلة – الدقهلية رئيس حي شمال الجيزة.

- خالد محمد المحمدي عبدالحليم رئيس حي السلام أول – القاهرة رئيس مركز ومدينة شبين القناطر- القليوبية.

- نادر سعيد عبدالعزيز حسين رئيس حي الدقي - الجيزة (سابقا) رئيس مدينة الخصوص- القليوبية.

- محمد سالم عبدالشافي سالم رئيس حي حدائق القبة – القاهرة رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية- القليوبية.

- عثمان السيد حسن شعلان رئيس مركز ومدينة كفر الزيات – الغربية رئيس حي غرب شبرا الخيمة- القليوبية.

- هشام رفعت محمد أبوعتمان رئيس مركز ومدينة فارسكور – دمياط رئيس مركز ومدينة كفر شكر- القليوبية.

- على عبدالستار سيد أحمد مرسي رئيس مركز ومدينة دكرنس- الدقهلية رئيس مركز ومدينة بنها- القليوبية.

- سحر شعبان حنفي محمود رئيس حي شرق الإسكندرية رئيس حي غرب الإسكندرية.

- جيهان عبدالحميد محمد مسعود رئيس مركز ومدينة برج العرب – الإسكندرية رئيس حي المنتزه أول –الإسكندرية.

- علاء محمد علي يوسف سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية رئيس حي وسط الإسكندرية.

- حسن عبدالنبي عبدالمنعم الجمال تعيين جديد رئيس مركز ومدينة برج العرب.

- محارب موسى عبدالرحمن هيلع رئيس حي الجنوب – بورسعيد رئيس حي شرق الإسكندرية.

- محمود شحاته محمود بريك رئيس مدينة ميت أبو غالب – دمياط رئيس حي الجمرك- الإسكندرية.

- حسام عبدالسلام محمد الشيخ تعيين جديد رئيس حي العامرية أول- الإسكندرية.

- ضياء الدين عبدالحميد قطب رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية – القليوبية رئيس حي المنتزه ثان-الإسكندرية.

- وحيد المأمون مصطفى الحضري رئيس مركز ومدينة ادكو - البحيرة رئيس مركز ومدينة شبراخيت – البحيرة.

- كامل علي حسن غطاس رئيس مركز ومدينة الدلنجات – البحيرة (تعيين جديد) رئيس مركز ومدينة وادي النطرون.

- مدحت محمد محمد الزغد رئيس مركز ومدينة وادي النطرون – البحيرة رئيس مركز ومدينة الدلنجات- البحيرة.

- وائل زغلول محمد سيد أحمد تعيين جديد رئيس مركز ومدينة ابو المطامير- البحيرة.

- سلوى زكي رجب على رئيس مركز ومدينة المحمودية – البحيرة رئيس مركز ومدينة رشيد- البحيرة.

- عماد عبدالمقصود محمد الدكروري رئيس مركز ومدينة رشيد – البحيرة رئيس مركز ومدينة رشيد – البحيرة.

- عادل عبدالكريم عبدالعال عبدالرحمن رئيس مركز ومدينة إطسا – الفيوم رئيس مركز ومدينة المحمودية-البحيرة.

- وجيه عبدالرازق عبدالغني عمارة رئيس مركز ومدينة بني سويف رئيس مركز ومدينة مطروح- مطروح.

- ياسر عبدالمنعم أبو الفتوح الجندي رئيس حي المنتزه ثان – الإسكندرية رئيس مركز ومدينة اشمون- المنوفية.

- راضي عمار أحمد عمار رئيس مركز ومدينة ابو المطامير-البحيرة رئيس مركز ومدينة الباجور- المنوفية.

- حاتم عباس مرسى إبراهيم السبع رئيس حي الخليفة – القاهرة رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى- الغربية.

- محمد صلاح أحمد فرحات رئيس مدينة الخصوص – القليوبية رئيس مركز ومدينة كفر الزيات- الغربية.

- عادل عبدالحميد سالم سلامة رئيس حي غرب كفر الشيخ رئيس حي أول المحلة الكبرى – الغربية.

- محمد محمد عبدالغني عيد رئيس مركز ومدينة منية النصر – الدقهلية حي ثان المحلة الكبرى- الغربية.

- حسام عبداللطيف محمود السيد رئيس حي شرق المنصورة - الدقهلية (سابقا) رئيس مركز ومدينة طنطا-الغربية (تعيين جديد).

- عادل السيد أحمد شرشر رئيس مركز ومدينة هيهيا – الشرقية رئيس مركز ومدينة سمنود- الغربية.

- رجب عبدالرازق عبد العال النقيدى رئيس مركز ومدينة منوف – المنوفية رئيس مركز ومدينة قطور- الغربية.

- أشرف مصطفى عوض باشا بدران تعيين جديد رئيس مركز ومدينة السنطة – الغربية.

- مني إبراهيم صالح ابوورك تعيين جديد رئيس مركز ومدينة بسيون- الغربية.

- هشام محمد أبو المكارم أحمد تعيين جديد رئيس مركز ومدينة زفتى- الغربية.

- شعبان محمد مبروك عمر رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ (تعيين جديد) رئيس مركز ومدينة- كفر الشيخ.

- نعمان علي نعمان رئيس حي الشرق - بورسعيد رئيس مدينة سيدي غازي- كفر الشيخ.

- محمد فوزي محمد حافظ قناوي تعيين جديد رئيس مدينة برج البرلس – كفر الشيخ.

- وحيد إبراهيم المتولي رضوان رئيس حي شرق الإسكندرية (سابقا) رئيس مركز ومدينة فارسكور- دمياط.

- أحمد محمد أحمد سراج الدين تعيين جديد رئيس مدينة ميت أبو غالب- دمياط.

- عصام عبد الغنى على غانم رئيس حي ثان المحلة الكبرى – الغربية رئيس مدينة عزبة البرج –دمياط.

- امير محمد محمد الأمير أحمد رئيس مركز ومدينة الخانكة - القليوبية (سابقا) رئيس مدينة الروضة- دمياط.

- غريب أحمد على عارف رئيس مركز ومدينة شبين القناطر – القليوبية رئيس مركز ومدينة الزرقا-دمياط.

- محمد أحمد محمد هنداوى رئيس مركز ومدينة بركة السبع – المنوفية رئيس مدينة السرو- دمياط.

- حازم محمد يوسف حواس رئيس مركز ومدينة دمياط (تعيين جديد) رئيس مركز ومدينة دمياط.

- متولي حسن محمد حسنين رئيس مركز ومدينة فايد – الإسماعيلية رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ-دمياط.

- فادي وديع نقولا سمعان رئيس حي وسط الإسكندرية رئيس مدينة الكردى- الدقهلية.

- آمال وحيد عبدالحميد بركات رئيس مدينة الروضة – دمياط رئيس مركز ومدينة دكرنس- الدقهلية.

- سعد خليل حسن بقري رئيس مركز ومدينة التل الكبير الإسماعيلية (تعيين جديد) رئيس حي غرب المنصورة –الدقهلية.

- رضا على أحمد قويطه رئيس مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى – الجيزة رئيس مركز ومدينة نبروه-الدقهلية.

- سمير صدقى الامام لطفي رئيس حي العامرية أول – الإسكندرية رئيس مركز ومدينة المنزلة- الدقهلية.

- سيد حسين حسن النخيلي رئيس مركز ومدينة أبو صوير المحطة الإسماعيلية رئيس مركز ومدينة منية النصر الدقهلية.

- نجوى أحمد أمين عبد الجليل رئيس حي الجمرك – الإسكندرية رئيس مدينة محلة دمنة - الدقهلية.

- أحمد مصطفى محمود السايس تعيين جديد رئيس مركز ومدينة رفح – شمال سيناء.

- طارق محمد عابد عابد تعيين جديد رئيس مركز ومدينة نخل- شمال سيناء.

- اسامه أحمد محمود عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة (تعيين جديد) رئيس مركز ومدينة الحسنة-شمال سيناء.

- محمد محمد بهجت رياض عبدالمطلب تعيين جديد رئيس مركز ومدينة بئر العبد –شمال سيناء.

- وليد السيد أحمد المعداوي مصطفى رئيس مركز ومدينة مطروح – مطروح رئيس مدينة دهب – جنوب سيناء.

- محمد منصور محمود شعير تعيين جديد رئيس مدينة نويبع- جنوب سيناء.

- أحمد قاسم أحمد قاسم رئيس حي الضواحي – بورسعيد(تعيين جديد) رئيس حي الضواحي- بورسعيد.

- سليمان فرج محمد علي عطيه تعيين جديد رئيس حي الجنوب – بورسعيد.

- محمد محمد السيد عامر تعيين جديد رئيس مدينة بورفؤاد- بورسعيد.

- حمدي عبدالعليم حسن رئيس حي المنتزة أول الأسكندرية تم تعيينه رئيس مركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.

- خالد إسماعيل عبدالفتاح علي رئيس حي الأزبكية بالقاهرة تم تعيينه رئيس مركز ومدينة أبوصوير المحطة بالإسماعيلية.

- عمر مصطفى علي فهمي إدريس تم تعيينه رئيس مركز ومدينة القنطر شرق بالإٍسماعيلية.

- وائل محمود محمد حمزة فهمي تم تعيينه رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية.

- أحمد محمد عبده الإسكندراني رئيس حي السويس تم تعيينه رئيس مركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.

- أشرف علي بهجت رئيس حي الزيتون القاهرة سابقا تم تعيينه رئيس مدينة القصاصين الجديدة بالإسماعيلية.

- سحر السيد لطفي رئيس مدينة جمصة بالدقهلية تم تعيينها رئيس مركز ومدينة ههيا بمحافظة الشرقية.

- محمود محمد المرسي رئيس مركز ومدينة الباجور بالمنوفية تم تعيينه رئيس مركز ومدينة مينا القمح بالشرقية.

- محمود ضياء الدين عيسى رئيس حي البساتين بالقاهرة تم تعيينه رئيس مركز ومدينة بنى سويف.

- محمود محمد سعد رئيس مركز ومدينة الشهداء بالمنوفية تم تعيينه رئيس مركز ومدينة الفشن ببني سويف.

- محمد سيد علي رئيس مركز ومدينة المنيا تم تعيينه رئيس مركز ومدينة سمالوط المنيا.

- سعد محمد محمد البدري رئيس مدينة القصير بالبحر الأحمر تم تعيينه رئيس مركز ومدينة ملوي بالمنيا.

- محمد محمود عزت تم تعيينه رئيس مركز ومدينة مغاغة بالمنيا.

- محمد حلمي محمد رئيس مركز ومدينة مطاي المنيا تم تعيينه رئيس مركز أبو قرقاص ومدينة الفكرية بالمنيا.

- محمد صلاح الدين ناجي رئيس ومدينة أبوقرقاص والفكرية تم تعيينه رئيس مركز ومدينة المنيا.

- نبيلة على محمود رئيس مركز ومدينة الفتح بأسيوط تم تعيينها رئيس مركز ومدينة ديرمواس بالمنيا.

- فادى يوسف لوقا رئيس مركز ومدينة الزرقا بدمياط تم تعيينه رئيس مركز ومدينة سنورس بالفيوم.

- مدحت محمد حسن رئيس مركز ومدينة منفلوط بأسيوط تم تعيينه رئيس مركز ومدينة ديروط بأسيوط.

- مصطفى محمد عبدالرحيم رئيس مدينة حلايب بالبحر الأحمر تم تعيينه رئيس مركز ومدينة أسيوط.

- حسام محمدين عمران رئيس مركز ومدينة ديروط بأسيوط تم تعيينه رئيس مركز ومدينة منفلوط بأسيوط.

- علي يوسف أحمد تم تعيينه رئيس مركز ومدينة جرجا بسوهاج.

- محمد عبدالحميد السيد تم تعيينه رئيس مركز ومدينة سوهاج.

- حازم أحمد على تم تعيينه رئيس مركز ومدينة المراغة بسوهاج.

- محمود ثابت أحمد تم تعيينه رئيس مركز ومدينة الوقف بقنا.

- وجدي محمد مسلم رئيس مركز ومدينة ملوي بالمنيا تم تعيينه رئيس مركز ومدينة كو أمبو.

- طارق لطفي حسين أحمد رئيس مدينة البصيلية بحرى بأسوان تم تعيينه رئيس مركز ومدينة أسوان.

- إبراهيم محمد سليمان تم تعيينه رئيس مركز ومدينة دراو بمحافظة أسوان.

- صابر حسين محمد رئيس مدينة كلابشة تم تعيين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بأسوان.

- عبدالرحمن محمد حسين رئيس مركز ومدينة إدفو بأسوان تم تعيينه رئيس مدينة كلابشة بأسوان.

- محمد محمود سيد رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بأسوان تم تعيينه رئيس مركز ومدينة إدفو.

- إيهاب محمد رشاد رئيس حي بولاق الدكرور سابقا بالجيزة تم تعيينه رئيس حي جنوب الغردقة بالبحر الأحمر.

- أشرف محمد حسن رئيس مركز ومدينة قويسنا بالمنوفية تم تعيينه رئيس مدينة حلايب بالبحر الأحمر.

- عادل سيد نصر تم تعيينه رئيس مدينة القصير بالبحر الأحمر.

- واصف عدلي السيد تم تعيينه رئيس مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر.

- حامد أحمد حامد تم تعيينه رئيس حي شمال الغردقة بالبحر الأحمر.

- أيمن محمد عبدالعال تم تعيينه رئيس مدينة الأقصر.

- أحمد السنوسي عبدالله رئيس مدينة الكردي بالدقهلية تم تعيينه رئيس مركز ومدينة الطود بالأقصر.