محافظ قنا يشهد بدء التشغيل التجريبي لتوسعات محطة مياه دشنا

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بدء التشغيل التجريبي لتوسعات محطة مياه الشرب بمدينة دشنا لترتفع بذلك طاقة التشغيل اليومي للمحطة من 34 ألف متر مكعب إلى 68 ألف متر مكعب يوميا بتكلفة بلغت 130 مليون جنيه وتخدم نحو 400 ألف نسمة من المواطنين بمدينة دشنا والقرى التابعة لها وعددها 17 قرية جاء، ذلك بحضور العميد محمد جلال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا والمهندس عبده صالح رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والنائب حسين فايز أبو الوفا عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية ومهندسي الشركة المنفذي للمحطة.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل من المهندس المشرف على تنفيذ المحطة حول آلية تشغيل التوسعات الجديدة، وربطها بالشبكات القائمة، ومدى قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين من المياه النقية في القرى والنجوع، وعقب ذلك تفقد الداودي مبنى المروقات وعدد من مكونات المحطة للاطمئنان على انتظام تشغيلها.

وأوضح الداودي أنه تم تشغيل المحطة تجريبيا للتأكد من سلامة المياه، ووحدة تشغيل المحطات، لافتا إلى أن التوسعات الجديدة سوف تقضى على مشاكل ضعف ضغط المياه في مدينة دشنا، والوحدات المحلية القروية التابعة لها، مؤكدا على انتظام تشغيل المحطة بدءا من اليوم.

وفي سياق متصل ذكر محافظ قنا أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ محطة مياه الشرب النقالي بالزهنات بطاقة ٢ الف لتر مكعب / يوم لتغذية قريتي أبودياب غرب وأبودياب شرق بالمياه النقية خلال شهر بحد أقصى حيث تم تنفيذ 90% من الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بالمحطة ويجرى الانتهاء من خط مياه المأخذ بطول 4 كم بين النيل والمحطة وسوف تخدم المحطة نحو 50 ألف مواطن من أهالي القريتين.

وأكد المحافظ على أنه يتابع معدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب في مدن وقرى المحافظة بصفة دورية، مؤكدا على الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد ودفع العمل بكل المشروعات الجارية وإزالة أي معوقات قد تواجهها لسرعة دخولها الخدمة وتوفير مياه الشرب النقية والوصول بها لكل القرى والتجمعات السكانية، وخاصة بالمناطق الموجودة بنهايات الخطوط وشبكات المياه بأطراف القرى والنجوع.