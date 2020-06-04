سنغافورة تخصص 2.5 مليار دولار لمساعدة المواطنين بسبب كورونا

دخلت سنغافورة في قائمة الدول، التي قررت توزيع الأموال على السكان دون مقابل، وخصصت السلطات هناك، 2.5 مليار دولار لمساعدة المواطنين على خلفية انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال هنج سويت كيت نائب رئيس الوزراء وزير المالية، إنه جرى تخصيص وتوزيع الحزمة الأولى من المساعدات في أبريل الماضي، وستبدأ عملية توزيع الحزمة الثانية، اعتبارا من 18 يونيو، وسيتعلق حجمها بمقدار الدخل المتوسط للمواطنين، وستتراوح بين 300 و600 دولار محلي (14.8 – 29.7 ألف دولار أمريكي)، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

إضافة إلى ذلك، ستحصل العائلات التي لديها طفل واحد على الأقل تحت سن 20 عاما، على 300 دولار سنغافوري إضافية (14.8 ألف روبل)، وسيتلقى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما أيضا مساعدة بقيمة 100 دولار سنغافوري (4.9 ألف روبل).

وأشارت السلطات إلى أن 20% من الناتج المحلي الإجمالي، (70.3 مليار دولار) خصص لدعم اقتصاد البلاد.