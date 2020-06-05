اليوم.. الأنبا بولا يلقي عظته الأسبوعية "أون لاين" بسبب كورونا

يلقي اليوم الجمعة، الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، عظته الأسبوعية بمقر مطرانية طنطا بمحافظة الغربية؛ وذلك عبر البث المباشر، على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"يوتيوب"، في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان الأنبا بولا، أطلق يوم الثلاثاء الماضي، أولى حلقات برنامجه الجديد "معا نبني البيت"، والذي يناقش الأمور والقضايا التي تهم الأسرة المسيحية، ومن المقرر إذاعته لمدة يومين في الأسبوع هما "السبت والثلاثاء" من كل أسبوع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب وفيس بوك، إضافة إلى موقع المطرانية على شبكة الإنترنت.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قررت استمرار تعليق الصلوات بالكنائس حتى يوم السبت 27 يونيو المقبل، في ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الكنيسة في بيان لها، إنها تتابع بكل اهتمام طوال الفترة الماضية مجريات الأمور فيما يخص انتشار فيروس كورونا، وتزايد أعداد الإصابات اليومية، واتجاه منحنى الإصابات نحو الذروة التي ستستغرق زمنًا غير معلوم حتى الآن.

وأشارت الكنيسة إلى انه بناءا على اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني، تقرر تقديم الخدمات التعليمية والرعوية عبر شبكة الإنترنت من قبل كهنة وخدام كل كنيسة لتوصيل رسالة الكنيسة لأبنائها في كل مكان.