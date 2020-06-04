برلماني: تجهيز 35152 سريرا بالمستشفيات و2218 جهاز تنفس صناعي إنجاز

أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بالقضايا التي ناقشها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عٌقد عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، خاصة فيما يتعلق بمتابعة جهود مختلف جهات الدولة في التعامل مع أزمة فيروس "كورونا" المستجد وآخر المستجدات المتعلقة بموقف حالات الإصابة والوفاة نتيجة فيروس "كورونا" المستجد، وكذا إجمالي الحالات التي تم شفاؤها وخرجت من المستشفيات، هذا إلى جانب موقف الحالات التي تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من ايجابية إلى سلبية.

وقال عامر في بيان له أصدره اليوم، إن الدولة المصرية بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلت جهودا جبارة وحققت إنجازات كبيرة في مواجهتها الشاملة مع فيروس كورونا، وأكبر دليل على ذلك وصول إجمالي عدد المستشفيات المتعاملة مع أزمة فيروس كورونا إلى 340 مستشفى على مستوى الجمهورية بعد إضافة 320 مستشفى فرز وعزل على مستوى الجمهورية تضم 35152 سريرا داخليا، و2218 جهاز تنفس صناعي، و3539 سرير رعاية مركزة إضافة إلى قيام الدولة بتجهيز 36 مستشفى أخرى ليصبح إجمالي عدد المستشفيات التي تتعامل مع مصابي فيروس "كورونا" 376 مستشفى على مستوى الجمهورية.

واستمرار الدولة في أعمال التطوير داخل مستشفيات الحميات والصدر وخاصة مستشفى صدر العباسية ومستشفى حميات إمبابة ومستشفى القاهرة الفاطمي.