مواطن يتبرع بفيلته لخدمة مرضى كورونا في الشرقية 

تبرع مواطن بمدينة مشتول السوق في محافظة الشرقية، بفيلته لتخصيصها مقرا للحجر الصحي لمصابي فيروس كورونا.

وقال العقيد أحمد حبيب أحد أهالي مشتول السوق، إنه نظرا لزيادة أعداد المصابين عرض أحد الأهالي، وهو رجل اشتهر بالمساهمة في الأعمال الخيرية ومساعدة الأهالي، تخصيص فيلته للحجر الصحي، مشيرا إلى أن المتبرع رفض ذكر اسمه ابتغاء وجه الله.

وأوضح حبيب، أن الفيلا تتكون من 3 طوابق كل طابق يضم 3 غرف وصالة كبيرة، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق مع أجهزة المجتمع المدني لتجهيز الفيلا بعدد من الأسرة وتزويد كل طابق بثلاجة وتليفزيون ومنضادات.

وأشار إلى أنه جار تجهيز المكان بإشراف وزارة الصحة ورئاسة مجلس ومدينة مشتول ومديرية التربية والتعليم، لافتا إلى أنه سيجري استقبال الحالات البسيطة التي لا تحتاج إلى أجهزة تنفس صناعي في الفيلا.