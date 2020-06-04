وكيل صحة الشرقية يكلف بالتحقيق في تصوير ثلاجة موتى كورونا وإدعاء تعطلها

شكل الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لجنة برئاسة وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، وعضوية مدير إدارة المستشفيات، والتفتيش المالي والإداري، والشؤون القانونية، والإدارة الهندسية، لبحث شكوى أهلية متوفى، ادعوا أن ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى ههيا المركزي معطلة.

وذكر بيان لمديرية الصحة، أنه بعد دخول حالة مستشفي ههيا المركزي، مساء أمس الأول الثلاثاء، اشتباه كورونا، وتم تقديم الخدمة الطبية اللازمة لها، وفقاً لبروتوكول العلاج لهذه الحالات، ولكن توفيت الحالة والتي تبلغ من العمر 87 عاما ظهر اليوم الأربعاء.

أضاف البيان، سلم الفريق الوقائي أهل المتوفي 6 بدل وقائية لتغسيل المتوفى، وتم إبلاغ غرفة الإسعاف لنقل الجثمان، وأثناء انتظار سيارة الإسعاف، قام الأهالي بتصوير فيديو من داخل المستشفى، ومن داخل ثلاجة حفظ الموتى، وتصوير بعض حالات الوفاة، وادعائهم تعطل ثلاجة حفظ الموتى، علما بأنها تعمل بحالة جيدة، وقاموا بالتعدي على أفراد الأمن، فحرر مدير المستشفي محضر شرطة بالواقعة، وكلف وكيل الوزارة اللجنة ببدء أعمالها والتحقيق في الواقعة لمعرفة ملابسات.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لمواطن بمركز ههيا يشكو قيامه بتغسيل جده وتكفينه داخل مستشفى ههيا المركزي بالإضافة لعدم قدرته على الخروج من المستشفى بالجثمان لدفنهما.

وقال المواطن خلال الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل أنه " قام بتغسيل جده داخل مشرحة مستشفى ههيا المركزي"، مشيرا إلى أن ثلاجة حفظ الموتى معطلة.

وأظهر خلال الفيديو، وجود جثة على ترولي داخل المشرحة وجثمان جده ملفوفا بالكفن.