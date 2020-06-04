محافظ مطروح يتفقد مستشفى الحميات ويتابع معمل PCR لتحاليل كورونا

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، الخميس مستشفى الحميات بمرسى مطروح بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح والدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بمطروح، وذلك ضمن أعمال لجنة المرور الدوري على جميع مستشفيات مطروح السبعة للوقوف على جاهزيتها الدائمة، في أي وقت لاستقبال أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورنا.

وتابع شعيب توافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية الكافية للأطباء وأطقم التمريض والعاملين في المستشفى، والأسٍرة مع الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة ارتداء الكمامات والقفازات والتباعد الاجتماعي بين العاملين، حفاظا على سلامتهم مع الإجراءات الوقائية والاحتزارية لمواجهة جائحة فيروس كورونا مع تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم خاصة بطرقات المستشفى ودورات المياه حفاظا على صحة الأطقم الطبية والمرضى والعاملين، مشيدا بدورهم الإنساني ورسالتهم السامية.

واستمع محافظ مطروح للدكتور مصطفى عبدالفتاح مدير مستشفى الحميات، خلال تفقد لمعمل التحاليل وpcr للإجراءات الطبية المتبعة في التعامل مع أي حالات مشتبه إصابتها بفيروس كورونا أو الحالات الإيجابية وكيفية التعامل معها، مشيدا بجهود الأطباء والتمريض في مهمتهم، وموجها باستمرار الاهتمام والعناية بجميع الحالات والشكاوى الواردة.

وقال شعيب إن محافظة مطروح أعلنت عن الخط الساخن 114 وتليفون 0464933158 -0464933692 بغرفة عمليات ديوان عام المحافظة لاستقبال استفسارات أو شكاوى خاصة فيروس كورونا والتعامل معها من خلال مندوب من مديرية الصحة على مدار 24 ساعة للرد عليها وتسجيلها بدفتر سجلات للعرض عليه شخصيا.

وأضاف أنه يجري متابعة مستشفيات المحافظة المخصصة لاستقبال أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورنا وهي 7 مستشفيات هي الحمام والعلمين والضبعة ومطروح العام والحميات والصدر بمرسى مطروح ومستشفى سيوة، مع متابعة توافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية لمدة أسبوعين واستعواض المستهلك منها دوريا.