العربي: اتحاد الغرف التجارية يبدأ في خطة التطوير والتحول الرقمي

وقع المهندس إبراهيم محمود العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، اليوم الخميس، مع محمد صلاح الدين سلامة رئيس شركة "ديتاك"، ملحقا لعقد استلام المبنى الجديد للاتحاد، والذي ينص على تسليم المبنى جاهزا على التشغيل خلال خمسة أشهر، ليتمكن الاتحاد من تقديم الخدمات المستحدثة لمنتسبيه بكفاءة وفاعلية.

يأتي ذلك في إطار خطة الاتحاد العام للغرف التجارية للتحديث والتطوير والتحول الرقمي، والتي تستدعي سرعة الانتقال إلى المقر الجديد. كما يأتي هذا الافتتاح في ظل التوقف 10 سنوات لاستلام المبنى لظروف مختلفة، ويعتبر المقر الجديد هو الأول لاتحاد الغرف التجارية، يتم تصميمه ليكون مبنى ذكيا بكافة تكنولوجيات الاتصالات والمعلومات الحديثة، من خلال بروتوكول موقع مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، وهو أيضا مبنى أخضر صديق للبيئة، حيث يعمل بالغاز الطبيعى لخفض الانبعاثات، وبه كافة تكنولوجيات ترشيد الطاقة. وأنشئ المبنى على مساحة 3857 مترومكون من ستة ادوار بخلاف الارضى والبدروم بمساحة 930 متر للدور الواحد ومزود بجراجات لـ50 سيارة.

ويتضمن الدور الأرضى والأول المكتبة وقطاعات التعامل مع الزوار، والمركز الصحفى ومركز الاجتماعات عن بعد، وقاعات اجتماعات متعددة تسع 50 و150 و200 فرد، ويتضمن الدوران الثانى والثالث إدارات الاتحاد وقاعات اجتماعات، وفى الرابع رئاسة الاتحاد والأمانة العامة ورؤساء القطاعات، وفى الخامس الهيئات الدولية التى يستضيفها الاتحاد والسادس قاعات متعددة الوظائف والكافيتيريا، ويتضمن البدروم قاعة مؤتمرات تسع 750 فردا مزودة بأحدث تكنولوجيات الاتصالات والعرض.

وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن المقر الجديد يستضيف اتحاد الغرف الأفريقية، والمكاتب الإقليمية لغرفة التجارة الدولية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، واتحاد الغرف العربية، إلى جانب كافة الغرف المشتركة مع مختلف دول العالم بهدف دعم تنمية الصادرات وجذب الاستثمارات ليكون مقر الاتحاد الجديد هو بوابة مصر الحديثة للعالم أجمع.

ونوه "العربي" بأنه مع الانتقال إلى المبنى الجديد سيتمكن الاتحاد من تقديم العديد من الخدمات المستحدثة من تدريب وربط لمنتسبيه مع المستوردين حول العالم وموردى التكنولوجيا، كما سيتم تنظيم المؤتمرات بالمقر الجديد، سواء عن بعد باستخدام تكنولوجيات الاتصالات أو فى قاعة المؤتمرات الكبرى، إلى جانب الدورات التدريبية التي يقدمها لمنتسبيه.