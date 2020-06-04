رش وتطهير 9 مناطق لمواجهة كورونا في سيوة.. صور

شهدت مدينة سيوة بمحافظة مطروح، حملة مكبرة لرش الشوارع والأرصفة في أربع مناطق سكنية، وتنظيف ورفع قمامة في خمس مناطق آخرى لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وقال اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي، رئيس مركز ومدينة سيوة اليوم الخميس، إن فرق التطهير تمكنت من تعقيم ورش مناطق طنصار، ورمل الحدادين، ومجمع المدارس، وميدان السوق.

وأضاف "الحصيوي"، أن أعمال النظافة ورفع القمامة أجريت فى 5 مناطق سكنية وهى مناطق "طنصار، والظافرية، والسبوخة، وميدان السوق، ومجمع المدارس"، وذلك باستخدام معدات وسيارات وعمال النظافة بمجلس مدينة سيوة، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، خاصةً في ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، باستمرار تطبيق حزمة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتكثيف الجهود فى أعمال النظافة ورفع القمامة والرش الدائم والتطهير للشوارع والأرصفة وواجهات المحلات والمبانى والمنشآت العامة والحكومية بنطاق المدن والمراكز في المحافظة.