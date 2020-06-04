وزير بريطاني يخضع لعزل ذاتي بعد شعوره بإعياء في مجلس العموم

خضع وزير الدولة البريطاني لشؤون الأعمال، ألوك شارما، لعزل ذاتي كما أجرى اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بعدما شعر بالإعياء خلال كلمته بمجلس العموم البريطاني.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، اليوم، أن هناك مخاوف من تعرض شارما للإصابة بكورونا المستجد، والتي سادت بعدما احتج أعضاء في البرلمان البريطاني على قرار يجبرهم علىى حضور الجلسات البرلمانية شخصيا من أجل التصويت، محذرين من أن "هذه هي الطريقة التي تنتشر بها العدوى".

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن شارما كان يتعرق أمام الكاميرا خلال كلمته بمجلس العموم ما أثار مخاوف من احتمالية إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وحذر أعضاء في البرلمان أمس الأربعاء، من إمكانية إغلاق مجلس العموم إذا ثبتت إصابة شارما بالفيروس. وأشارت الصحيفة إلى أنه يسمح لـ50 عضوا فقط في البرلمان بحضور جلسات مجلس العموم في محاولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.