صناع الخير وصادكو ينتهيان من توزيع مواد غذائية على المتضررين من كورونا

انتهت مؤسسة صناع الخير وشركة صادكو، من توزيع كراتين المواد الغذائية على أهالي محافظة الدقهلية ضمن مبادرتها حماية والتي أطلقتها تحت رعاية مجلس الوزراء، وبإشراف من نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، لمساعدة الأسر الأكثر تضررا من انتشار فيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد عبدالجليل، مدير إدارة المشروعات بمؤسسة صناع الخير للتنمية، إنهم وزعوا 1250 كرتونة مواد غذائية على أهالي قرى شرراهور والزهايرة بمركز السنبلاوين، وقرية الحاجبين بمركز ميت غمر، وقرية البيضاء بمركز تمى الأمديد، وقرية شاوه بمركز المنصورة، وقرية الصريف والجوهري بمركز بلقاس، بمحافظة الدقهلية وذلك على الشرائح الأكثر تضررا من انتشار فيروس كورونا وخاصة الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة والعمالة غير المنتظمة.

من جانبه، أوضح نبيل حليم مدير تطوير التسويق التجاري بصادكو، أن الشركة حريصة على تقديم كل الدعم لمؤسسات الدولة للمرور من هذه الأزمة، مضيفا أن التعاون مع مؤسسة صناع الخير يأتي ضمن خطة استراتيجية لدعم الشرائح الأكثر احتياجا وتضررا جراء انتشار فيروس كورنا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية في مختلف قرى ومحافظات مصر، وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة حرصا على سلامة المواطنين.

يذكر أن مبادرة حماية، انتهت من توزيع 50 ألف كرتونة مواد غذائية منها على 50 ألف أسرة كما تم توزيع 10 أطنان فواكه، وطن من خضار البطاطس، وخمسة أطنان من اللحوم، بالإضافة إلى توزيع 25 ألف حقيبة وقاية، بلغ عدد المستفيدين منها 25 ألف مواطن بواقع 500 دار أيتام ورعاية مسنين، وأشخاص ذوي إعاقة كما قامت المؤسسة بتقديم مساعدات مالية على 6 ألاف أسرة بواقع 500 جنيه شهريا لكل أسرة على مدار ثلاثة أشهر، بقيمة إجمالية بلغت 9 مليون جنيه، على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر تضررا من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن مساعدات صناع الخير وصلت إلى 700 قرية في مختلف محافظات.