"صناع الخير": 6 ملايين جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة الشهرين المقبلين

قال هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، إن المؤسسة مستمرة في تقديم المساعدات المادية الشهرية للعمالة غير المنتظمة خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

وأوضح أن المؤسسة تستهدف الوصول بـ6 ملايين جنيه لـ6 آلاف عامل من العمالة غير المنتظمة، بواقع 500 جنيه عن كل شهر، إضافة إلى إجراء الكشف الطبي على 20 ألف مريض من مرضى القلب والعيون خلال الشهرين المقبلين.

وأشار إلى أنه لا توجد خطة بالنسبة لكراتين المواد الغذائية حتى الآن، لحين معرفة حجم التبرعات الجديدة والواردة للمؤسسة، وحسب احتياجات الأسر التي سيعمل عليها باحثين المؤسسة.

وأضاف" عبد الفتاح" لـ"الوطن"، أن المؤسسة تستهدف إجراء عمليات الشبكية وزرع القرنية بشكل أكبر الفترة المقبلة، لوجود عدد من المستحقين في القرى في حاجة ماسة إليها، وهي العمليات الأكثر تكلفة، لافتًا إلى أن هناك مبادرة محددة لهذا الشق، تعرف باسم " طاقة نور"، لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر، على عودة الرؤية لهم مرة أخرى.

وتابع، أن المؤسسة تسعى كذلك إلى تزويج 100 عروسة يتيمة خلال الشهرين المقبلين، وذلك ضمن مبادرة "صالحة" لزواج اليتيمات، حيث تحصل كل عروسة على شيك بـ10 آلاف جنيه، لتجهيز نفسها، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لإعمار القرى، سيتم الانتهاء من إعمار 4 قرى في أسوان وقنا والبحيرة، بنهاية شهر يونيو، إضافة إلى الانتهاء من إعمار المنازل المتضررة من السيول في محافظة الفيوم، وهي المحافظة التي تولت المؤسسة إعادة إعمارها بتكليف من وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تساهم الوزارة في الإعمار بنسبة 70%، فيما تساهم المؤسسة بنسلبة 30%.