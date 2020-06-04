حبيت البلد ونفسي أطلع زيه.. فيلم تسجيلي عن تأثير المنسي على الأطفال

أطلقت قناة "القاهرة والناس"، فيلما تسجيليا بعنوان "حبيت البلد أكتر ونفسي لما أكبر أطلع زيه"، يتحدث فيه عدد من الأطفال الصغار، عن تأثير الشهيد النمسي على شخصيتهم، وماذا تعلموا منه.

وأجرت القناة، لقاءات مع مجموعة من الأطفال، تحدثوا فيها أنهم تعلموا حب الوطن والانتماء والثقة بالنفس والدفاع عن الوطن، وأيضا يبرز الفيلم الشهيد المنسى فى عيون الأطفال، حيث قال أحدهم، "الشهيد المنسي كان كريم، وبيدافع عن وطنه"، وقال أحدهم، "نفسى لما أكبر أطلع زيه".

واستعان الفيلم بمشاهد حقيقية عن شهيد الصاعقة المصرية أحمد المنسى، ومشاهد أخرى من مسلسل الاختيار، الذى جسد فيه النجم أمير كرارة شخصية الشهيد أحمد منسى.

كذلك تحدث المشاركون فى الفيلم، عن مسلسل الاختيار، وكيف تعلموا من خلاله الدفاع عن الوطن، وكيف يبذل الجيش المصرى كل جهده من أجل الدفاع عن أرض مصر، وقالت طفلة أخرى مشاركة، "الإرهابيين وهما بيقتلوا بيقولوا الله أكبر .. الدين بتاعهم ماقالش أنهم يقتلوا".

https://www.facebook.com/alkaherawalnas/videos/vb.233349383356169/247546499679899/?type=2&theater