كلهم منسي .."العميد أحمد العشماوي": الشهيد الصائم

الساعة تشير إلى الـ8 من صباح يوم 30 يونيو 2014، انتهى العميد أحمد أمين عشماوى، الضابط بالمفرقعات، من صلاة الضحى، ودّع زوجته وبناته الثلاث، ثم اتجه لمحل عمله، على أمل العودة للإفطار مع الأسرة، فى صلاة المغرب، فاليوم يوافق الثانى من شهر رمضان.

بعد ساعات قليلة من وصوله إلى مكان عمله، تلقى بلاغاً من عمليات مديرية أمن القاهرة، باشتباه الخدمات فى جسم غريب بتقاطع شارعى الميرغنى والأهرام بمصر الجديدة، وبالانتقال تبين أنها عدة عبوات مفرقعة، تمكن الشهيد من إبطال مفعول 2، بينما انفجرت الثالثة، واستشهد صائماً، كما استشهد فى الحادث الشهيد العقيد محمد لطفى، وأُصيب آخرون منهم اللواء علاء عبدالظاهر.

وشيّع الآلاف من أهالى مركز مشتول السوق بالشرقية، جنازة الشهيد العميد عشماوى، بحضور قيادات المحافظة التنفيذية والأمنية.

تخرج الشهيد فى كلية الشرطة عام 1990، وكان من الأوائل على دفعته، والتحق بقطاع الأمن العام على قوة قسم المطرية، وبعدها نُقل للإدارة العامة للمرور وخدم بوحدة مرور الدراسة، ثم عمل بمعهد مندوبى الشرطة بعين شمس، ثم التحق بإدارة الحماية المدنية حتى الاستشهاد عام 2014. ودرّس فى عدة معاهد شرطية، وحصل على شهادات تفوق وتكريم من مختلف الجهات، تقديراً لتفانيه طول مدة خدمته التى امتدت لـ24 عاماً، كما شارك أثناء عمله فى تفكيك أكثر من 90 عبوة وقنبلة وإبطال مفعولها، ضارباً أروع أمثلة الاحترافية فى الأداء، والإخلاص فى العمل.

قبل الحادث بيومين، كانت كبرى بناته إسراء قد انتهت من امتحانات الثانوية العامة، حيث كان حريصاً على توصيلها ذهاباً وإياباً من مدرستها، لكن القدر لم يسعفه ليشهد تفوقها. وفى يناير 2015، بالتزامن مع أعياد الشرطة، كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسى أسرة الشهيد البطل، تعبيراً عن تقدير الدولة له ولمسيرته العملية، التى ستخلد اسمه فى قوائم الشرف.