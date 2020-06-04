نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفى التأمين ويوجه بنقل طفل للحضانة

وجه الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، مدير مستشفى التأمين الصحي، بتوفير سيارة إسعاف لنقل أحد الأطفال إلى حضانة مستشفى اليوم الواحد بسمالوط، استجابة لطلب والده.

أجرى نائب المحافظ، جولة تفقدية بمخزن المستلزمات الطبية التابع لمديرية الصحة، ومستشفى التأمين الصحي، ضمن أعمال لجنة المرور والمتابعة التي شكلها اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمرور على جميع المستشفيات التي تستقبل حالات الاشتباه بفيروس كورونا، ومتابعة سير العمل داخلها، واتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

رافق نائب المحافظ، خلال الجولة، أعضاء لجنة إدارة أزمة كورونا، حيث تفقد مخزن المستلزمات الطبية التابع لمديرية الصحة، للتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية وصلاحيتها للعمل.

وخلال الجولة، وجه نائب المحافظ، بفحص الكمامات الموجودة بالمخزن والبدل الواقية والكحول والتأكد من جودتهم، وطالب مسؤولي المخزن بإعادة ترتيبه وتنسيقه وتصنيف كل الأنواع بما يسهل عمليات تسليم وتسلم المستلزمات والأدوات، كما وجه بضرورة بوجود صيدلي متخصص عند استلام أيا من أنواع المستلزمات الطبية والوقائية لضمان جودتها.

كما تفقد نائب المحافظ، مستشفى التأمين الصحي، للاطمئنان على حسن سير العمل وكفاية الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات والعلاج وأدوات الوقاية والرعاية اللازمة، كما تفقد القسم المخصص لاستقبال حالات كورونا وتأكد من جاهزيته، وتفقد السعة الاستيعابية للآسرة.

وقد قرر محافظ المنيا، تشكيل لجان للمرور بصفة يومية على جميع المستشفيات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية وإعداد تقارير يومية للوقوف على الحالة العامة للمستشفيات ومتابعة أوجه القصور والسلبيات للتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن هناك تنسيقا بين وزارة الصحة والسكان، والمحافظة بشكل مستمر لتوفير كافة المستلزمات الطبية والعلاجية لمرضى فيروس كورونا.