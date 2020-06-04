"الصحة" تكشف شروط التبرع ببلازما المتعافين لعلاج مصابي كورونا

كشفت الدكتورة جيهان العسال أستاذ الامراض الصدرية بكلية الطب جامعة عين شمس وعضو اللجنة العليا لبروتوكولات علاج فيروس كورونا، عن شروط التبرع بالبلازما للمتعافين من فيروس كورونا.

واكدت أنه يجب أن يكون مر علي الشفاء فترة من اسبوعين الي ٣ اسابيع وتكون نتيجة التحليل سلبية من وجود الفيروس كما يجب أن يكون المتبرع خالي من الأمراض التي تمنع التبرع سواء امراض فيروسات سي و بي والايدز كما يتم استبعاد السيدات والحوامل من التبرع .

واضافت العسال خلال مؤتمر صحفي عن طريق الزوم لاحدي الشركات الخاصة أنه تؤخذ العينة من دم المتبرع وتفصل البلازما ويحصل المريض بفيروس كورونا علي وحدتين من البلازما بينهم ١٢ ساعة مؤكدة انها حققت نتائج علاج جيدة.

وأكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالشركة القابضة للمصل واللقاح "فاكسيرا"، أن علاج فيروس كورونا يعتمد في المقام الأول على المناعة، ما يستدعي العمل على تعزيزها حتى تكون حائط صد قوي في مواجهة الفيروس.

وأضاف "الحداد"، خلال مشاركته في "المؤتمر"، أنه ينبغي اعتماد الإنسان على نظام غذائي صحي يقوم على الخضراوات والفواكه، مع الاهتمام بالبروتين الحيواني باعتباره مسئول عن تكوين الأجسام المضادة ومناعة الجسم، بالإضافة للاعتماد على الفيتامينات المفيدة لتقوية المناعة عبر مصادر طبيعية أو عبر المكملات الغذائية مثل فيتامينات "C"،"D"،"B"،"الزنك".وأوضح أن الرياضة تنشط الدورة الدموية في الجسم، وتحفز كفاءة الجهاز المناعي، كما يجب الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه سواء كان سلبي أو إيجابي لأنه يضعف المناعة، وكذلك يجب الابتعاد عن القلق والخوف والتوتر والحالة النفسية السيئة، مع الحرص على الراحة التامة، وعدم الخروج في حال الإصابة بارتفاع درجة الحرارة.