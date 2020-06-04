أحمد موسى يناشد "الصحة" السماح للمعامل الخاصة بإجراء تحاليل كورونا

طالب الإعلامي أحمد موسى، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالتصريح للمعامل الخاصة، بإجراء تحاليل فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، كما طالبها بشأن فتحها المستشفيات الخاصة لعلاج مصابي كورونا، أن تتحمل تكاليف غير القادرين، "ربنا شاهد عليا ودول أمرين بقولهم بشكل واضح، أنا أؤدي دوري ومهنتي".

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أنه يجب على كافة المصابين بفيروس كورونا بالعزل المنزلي اتباع الإجراءات التي أصدرتها وزارة الصحة، فالعزل المنزلي يتطلب غرفة وحمام خاصة بالمريض، وحال عدم توافر أكثر من حمام يجب تطهير الحمام بعد استخدام المريض، كما يجب ارتداء المريض كمامة حين توجهه إلى الحمام، مع وضع الطعام له أمام باب الغرفة.

وناشد موسى المواطنين، بالحرص على ارتداء الكمامة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على النظافة الشخصية والالتزام بالإجراءات التي وضعتها وزارة الصحة والسكان، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما ذكر أن أعداد الإصابات منذ يوم الأحد الماضي، في انخفاض ملحوظ، إلا أن ذلك لا يعني أن الوضع أصبح جيد، على الرغم من أننا نتمنى أن نصبح في أفضل حال والوصول للحالة صفر، لكن علينا أن نستمر في اتخاذ احتياطاتنا.