مطار القاهرة الدولي يستقبل 509 مصريين عائدين من بيروت ومرسى علم

استقبل مطار القاهرة الدولي قبل قليل اليوم الخميس، رحلة دولية قادمة من العاصمة اللبنانية بيروت، سيرتها الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران لإعادة 370 مصريا، ورحلتين داخليتين، لإعادة 139 مصريا عائدين من مطار مرسى علم الدولي.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن إجمالي عدد المصريين العائدين من بيروت ومرسى علم بلغ 509 مصريين.

ولفتت المصادر إلى أن جميع العائدين تم استقبالهم بمعرفة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، لإجراء الكشف الطبي الإجباري بالحجر، وتم السماح لجميع العائدين بالمغادرة لمنازلهم.

وعلمت الوطن من مصادرها الخاصة بوزارة الطيران المدني أن الجسر الجوي الاستثنائي للطيران المدني، سيمتد اليوم الخميس إلى 3 دول عربية، مؤكدة أن مطار القاهرة الدولي سيستقبل اليوم 9 رحلات جوية استثنائية قادمة من المملكة العربية السعودية، ورحلتين قادمتين من الكويت، وثلاث رحلات قادمة من بيروت، وذلك لإعادة المصريين بالخارج، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكانت المصادر، ذكرت لـ"الوطن"، أن جميع الرحلات ستصل اليوم على مدار الساعة إلى مطار القاهرة الدولي، فيما يستقبل المطار رحلتين داخليتين قادمتين من مدينة مرسى علم، عقب انتهاء مدة الحجر الصحي للمصريين هناك، على أن تبدأ الوزارة في إعداد جسر جوي جديد لنقل جميع المصريين عقب إلغاء الحجر الصحي هناك، والاكتفاء بالحجر الصحى المنزلي.

وأعلنت سلطة الطيران المدني، توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت عن وجود تعاون مشترك بين عدة وزارات لإعادة المصريين العالقين بالخارج بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.