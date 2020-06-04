إنجي المقدم تستعين بزملاء الدراسة في دورها بـ "لعبة النسيان"

كشفت الفنانة إنجي المقدم عن استعانتها بزملاء دراستها في كلية علم النفس بالجامعة الأمريكية، أثناء التحضير لدورها في مسلسل "لعبة النسيان"، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي.

وقالت إنجي، لـ"الوطن"، إنها استفادت من دراستها لعلم النفس أثناء تحضيرها لشخصية الطبيبة النفسية "بهيرة"، مضيفة أنها استمددت بعض التفاصيل من زملاء دراستها الذي أصبحوا يمارسون الطب النفسي خلال الفترة الحالية.

مسلسل "لعبة النسيان" من بطولة دينا الشربيني، أحمد داود، رجاء الجداوي، محمود قابيل، أحمد صفوت، علي قاسم وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق.