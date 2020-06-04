مصرع شخص في حادث تصادم بأسيوط

لقي شخص مصرعه في حادث تصادم، وقع بين سيارة ملاكي ودراحة بخارية بالطريق الدائري غرب أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي ودراحة بخارية بالطريق الدائرى أمام كوبري رعرع دائرة القسم وانقلاب الدراجة بالترعة وغرق قائدها.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث قسم شرطة أول أسيوط والإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سياره ملاكي ودراجة نارية بالطريق الدائري أمام كوبري رعرع.

أسفر الحادث عن وفاة سائق الدراجة غرقا بالترعة، حيث جرى انتشال الجثة بواسطة قوات الحماية المدنية ونقلها إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام.