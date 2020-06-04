كفر الشيخ تخصص خطا ساخنا ورقم أرضي للرد على شكاوى وبلاغات كورونا

أعلنت محافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، تخصيص خط ساخن رقم 114، وخط أرضي رقم 047322822، لمتابعة شكاوى المواطنين واستفساراتهم، حول فيروس كورونا المستجد، كما جرى تخصيص الخطين، لتلقي الشكاوى الخاصة بالمنظومة الطبية فى المستشفيات المخصصة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال المحافظ، إن إطلاق الخط الساخن وتخصيص رقم أرضي، يأتى ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية التى تقوم بها المحافظة للحد من انتشار الفيروس، مؤكدا على المتابعة المستمرة على مدار اليوم، لأى شكاوى ترد عبر الخط الساخن، والتأكد من التعامل الفوري مع أية حالات اشتباه.

وأضاف المحافظ، أنه يجرى استقبال الشكاوى أيضا، من خلال غرفة أزمات وعمليات ديوان عام المحافظة، على مدار 24 ساعة، للرد على الاستفسارات المتعلقة بالفيروس، وكيفية التعامل والاجراءات اللازمة للتعامل معها.

وكان نور الدين، أكد على المرور اليومى والمستمر على 13 مستشفى جرى تخصيصهم لتنفيذ اجراءات عزل وعلاج المصابين بفيروس كورونا، وذلك للتأكد من توافر المستلزمات الطبية، وانتظام حضور الأطقم الطبية، وتقديم الخدمة للمواطنين، ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات والنظافة واعمال التعقيم والتخلص الامن من النفايات واستقبال الحالات والتعامل معها ومتابعة المخازن والصيدليات والاطمئنان على المرضى، مشيراً الى انه بصدد تشكيل لجان تتولى عملية المرور.

وقال المحافظ فى تصريح لـ"الوطن"، أنه جرى تزويد عددا من المستشفيات بالاجهزة والمستلزمات المطلوبة لضمان تقديم خدمات طبية افضل لمصابى الفيروس، مضيفا أنه جرى التنبيه على غرفة العمليات الرئيسية ومركز الازمات، لمتابعة توافر المستلزمات بشكل لحظى داخل المستشفيات، مع ترشيد الاستهلاك، مشيرا الى انه وجه بتوفير جهاز لقياس حرارة المترددين بعددا من المنشات والمستشفيات، فضلا عن استمرار وتسهيل كافة الاجراءات الخاصة بتوزيع وتسليم حقيبة المستلزمات الوقائية والادوية على المخالطين وحالات العزل المنزلى.