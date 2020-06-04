إطلاق BMW 2 Series جراند كوبيه بالسوق المصرية

أعلنت المجموعة البافارية للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة BMW الألمانية، عن إطلاق سيارة BMW 2 Series Gran Coupe في مصر.

كانت الإضافة الجديدة الرائعة إلى تشكيلة الشركة البافارية هي أول سيارة جران كوبيه بأربعة أبواب تم إصدارها في نوفمبر الماضي.

وتعد السيارة هي استمرار لمفهوم جراند كوبيه الذي حقق بالفعل نجاحًا في فئة السيارات المدمجة الفاخرة.

وتقدم السيارة الجديدة شكلاً جديدًا مع شخصية جريئة للفئة المدمجة، إذ تظهر بلمحة جمالية موجهة نحو الأداء، كما أنها تتميز بكونها فردية واستثنائية وتتماشى مع التقنيات المتطورة وميزات ديناميكيات القيادة المضبوطة تمامًا.

وتأتي السيارة بواجهة مميزة تتميز بشبكة BMW المألوفة، والمصابيح الأمامية المجهز بتقنية ضوء النهار LED، والمدخل الرياضي المنخفض.

كما يتميز الجزء الخارجي بأبواب بدون إطار، وخط سقف مائل قليلا، وخلفية رياضية مزودة بمصابيح خلفية LE، وأنابيب عادم مزدوجة.

وتتوفر في السيارة كميرا قيادة رقمية بالكامل وشاشة مركزية توفر لوحة تحكم رقمية 5.1 بوصة وشاشة تعمل باللمس 8.8 بوصة بدقة 1280 × 480 بكسل، والتي تشمل نظام i-Drive 6، إضافة إلى ذلك، فإنه يتميز بنظام ملاحة واتصال Bluetooth موسع ونظام Apple CarPlay، ونظام ترفيه Hi-Fi عالي الجودة يتكون من مكبر صوت بقوة 205 واط مع 10 مكبرات صوت.

في الوقت نفسه، تأتى السيارة بعدة ميزات مثل السقف الزجاجي البانورامي، كما تأتي المقاعد من جلد "داكوتا" الأسود ممزوجة باللون الأزرق أو الأحمر.

وتقدم المجموعة البافارية للسيارات نسخة 218i بمحرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1.5 لتر ينتج 140 حصانًا وعزم دوران أقصى يبلغ 220 نيوتن متر عند 1.480 - 4.200 دورة في الدقيقةظن متصل بناقل حركة أوتوماتيكي Steptronic Sport مكون ثماني سرعات، وتتسارع السيارة من 0-100 كم / ساعة في 8.7 ثانية.

ويصل متوسط استهلاك الوقود داخل وخارج المدينة من 5 - 5.7 لتر لكل 100 كم، ويستخدم المحرك بنزين 92 أوكتان أو 95 أوكتان لخزان وقود سعة 50 لترًا.

ويتوفر في السيارة مواصفات أمان عدة منها نظام بنظام ABS، ونظام التحكم الديناميكي بالثبات (DSC)، ونظام التحكم الديناميكي بالجر (DTC)، ونظام التحكم في القفل التفاضلي الإلكتروني (EDLC)، وقفل العجلة الأمامية ARB.

تتمتع السيارة بحجرة أمتعة سعة 430 لتر عند طي الصف الخلفي. السيارة متوفرة في السوق المصرية وسعرها 635000 جنيه.