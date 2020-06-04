الجندي يوضح سبب عدم شعور البعض بالطمأنينة بعد الصلاة

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن هناك أشياء في الوقت الراهن تدعم الناس وتؤدي للطمأنينة ومنها الصلاة.

وذكر "الجندي"، أن في سنن أبي داوود أن رجلًا دخل المسجد بين أصحابة مضطربًا، فقال "ليتني صليت فاسترحت"، فكأنهم عابوا عليه ذلك، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول "أرحنا بها يا بلال".

وأضاف الجندي، خلال حواره في برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "Dmc"، أن الصلاة تدعم الناس كما قال الله تعالى "استعينوا بالصبر والصلاة"، مشيرًا إلى أنه من لم يصب بوباء فيروس كورونا عليه أن يكثر من الصلاة إذا كان لديه خوف شديد.

وفسر "الجندي"، لماذا يصلي بعض الناس دون أن يشعروا بالطمأنينة، ويخرجون منها كما دخلوا، موضحًا أن السبب في ذلك يكمن في قوله تعالي "قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون"، مؤكدًا أنه "إذا وُجد خل في حياتك، فاعلم أن هناك خللًا في صلاتك، لأننا لم نصلي بتركيز".

وتابع، أن النبي صلي الله عليه وسلم حينما كان يجلس في المسجد دخل رجل يصلي، وعندما انتهى ذهب ليسلم عليه بعد الانتهاء من الصلاة، فقال له "ارجع فصلي فإنك لم تصلي"، لأنه لم يؤدي الصلاة كما ينبغي، موضحًا أن النبي يقول "صلوا كما رأيتموني أصلي".

وأضاف "كذلك القرآن، إذا لم تقرأه بغير تدبر فلن تخرج منه بالفائدة المرجوة التي تريدها"، مشيرًا إلى قوله تعالى "وشفاء لما في الصدور".