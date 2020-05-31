خالد الجندي: يوجد وباء يشبه كورونا يسمي إنكار السنة النبوية

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك بعض من ينكر عذاب القبر من غير فرق أهل السنة "المعتزلة كمثال ينكرون عذاب القبر والحدثيون أو القرآنيون والعلمانيين والماديون يتجهون نفس الإتجاه".

وأضاف الجندي، خلال حواره في برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية Dmc، أن المشكلة في إثبات عذاب القبر من عدمه ليست في نص الأية لأن الآيات القرآنية نوعين: محكمة وهي التي تحمل معني واحد ومتشابهة وهي التي يحتمل المعاني للكلمة الواحدة فيها معني آخر وهو ما ذكره الإمام المواردي في "تفسير المواردي" وذكر في كل أية كل ما قيل في أقوال المفسرين فيها.

وتابع، أن البعض يري أنه لا يوجد عذاب القبر والأدلة الخاصة بهم لا تنهض لمستوي الأدلة القطعية الواردة في الكتاب والسنة، مشيراً إلى أنه "يوجد وباء يشبه الكورونا يسمي إنكار السنة وهو أن البعض منهم يرفض أي حديث يقوله النبي محمد صلي الله عليه وسلم وحجتهم هي قضية الإسناد، بمعني صحة إسناد الكلام للنبي وهذه ليست قضيته".