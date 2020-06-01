خالد الجندي: الرسول نزل عليه وحيين.. و"القرآنيون لا يعترفون به"

قال الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن من يظن أن الإسلام به وحي واحد فهو يلغي النبي محمد محمد عليه الصلاة والسلام، مؤكدًا أن الإسلام به وحيين هما القرآن والسنة.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامجه "لعلهم يفقهون"، عبر شاشة "DMC": "من يظن أن النبي نزل عليه وحي واحد فقط يعني أن مهمة النبي انتهت بنزول هذا الوحي إلينا، والنبي هو شريان الحياة وهو الهواء الذي نتنفسه، ونحن في حاجة إلى النبي في مهمة غير حفظ القرآن، لأن الله هو من تكفل بحفظه، ولكن مهمته أن يبين القرآن للناس".

وتابع، أن القرآنيين ليسوا معترفين بالنبي، حيث يعتقدون أنه أداة توصيل، وعندها تنتهي مهمته، مشددًا على أن هذا الأمر غير صحيح، مستشدهًا بقوله تعالى: "ويعلمهم الكتاب والحكمة"، ومؤكدًا أن الحكمة هي سنة النبي.