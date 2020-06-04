رئيس تحرير "مونوبولي تايمز" الإيطالية: تعايشنا مع كورونا منذ ظهوره (حوار)

فتحت إيطاليا حدودها أمام السياح الأوروبيين، أمس الأربعاء، بعد شهر من بدء إجراءات رفع العزل بحذر، في خطوة جديدة نحو إعادة الوضع إلى طبيعته وإطلاق الموسم السياحي مع اقتراب فصل الصيف، كما تم استئناف حرية التنقل بين مناطق إيطاليا العشرين من الشمال إلى الجنوب، في إجراء كان ينتظره الشعب الإيطالي بفارغ الصبر ولخصته الصحافة تحت عنوان "إيطاليا تتحرر من الإغلاق".

"الوطن" حاورت باولا كالابريتو، رئيس تحرير جريدة "مونوبولي تايمز" الإيطالية، والتي أكدت أن الشعب الإيطالي تعايش مع فيروس كورونا المستجد، منذ بداية فرض الحكومة حالة الطوارئ من الصلاحيات المطلقة والتي هدفت للنهوض في أقرب وقت ممكن من الأزمة التي سببها الفيروس ليس في إيطاليا فقط بل العالم بأسره.

وأكدت كالابريتو، أن المساعدات التي قدمتها مصر يعتبرها الشعب الإيطالي دعما لا يقدر بثمن لبلدهم في الوقت التي لم يتذكرها فيه الاتحاد الأوروبي الذي شاركت إيطاليا في تأسيسه، مشيدة بدور الأطباء الإيطاليين في التعامل مع تطورات فيروس كورونا المستجد في أصعب اختبار مروا به.

وإلى نص الحوار..

- ما الصعوبات التي تواجه الصحفيين في إيطاليا عند تغطية فيروس كورونا المستجد؟

كونك صحفيا يعني البقاء دائما بين الناس لتكون قادرا على تفسير مشاعر وأمزجة البشر في العصر الذي تعيشه، لتجد نفسك تعيش فجأة في عصر تخلله الإصابة بجائحة عالمية ويتعين عليك تغيير نمط حياتك بشكل كبير، فإن عاداتك التي تتمثل جميعها تقريبا في جميع أنواع الاتصال البشري في العلاقات الشخصية، ليست سهلة، بخاصة بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون لغة الجسد والعمل الميداني، ونحن الصحفيين اعتدنا على مصافحة المصدر أو الربت على ظهر شخص تكتب عنه قصة إنسانية.

الشعب الإيطالي تكيف مع التغييرات منذ ظهور كورونا

- كيف يتعايش الشعب الإيطالي مع فيروس كورونا المستجد؟

كان التعايش مع فيروس كورونا المستجد، منذ بداية فرض حالة الطوارئ من الصلاحيات المطلقة للنهوض في أقرب وقت ممكن، فمن الشمال إلى الجنوب، تعلم جميع الإيطاليين التكيف مع التغييرات واتبعوا بدقة الإجراءات الحكومية وفقا للإرشادات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية والمعهد الوطني الإيطالي للصحة، واتباع القواعد التي يجب اتباعها والتي حددتها وزارة الصحة في إيطاليا.

باولا كالابريتو: شكرا لمصر وشعبها على دعمه ومساندته

- ما رأيك في المساعدات التي قدمتها مصر لإيطاليا لمواجهة فيروس كورونا المستجد؟

المساعدات التي قدمتها الدولة المصرية نعتبرها دعما لا يقدر بثمن لإيطاليا، في الوقت التي لم يتذكرنا فيه الاتحاد الأوروبي، الذي تأسس في عام 1957 تحت اسم الجماعة الاقتصادية الأوروبية مع بلجيكا وفرنسا ولوكسمبورج وهولندا وألمانيا الغربية، ونحن كنا من الدول المؤسسة، فشكرا لمصر والشعب المصري على دعمه ومساندته لنا.

فيروس كورونا المستجد وضع الأطباء الإيطاليين تحت الاختبار

- كيف تعامل الأطباء في إيطاليا فيروس كورونا؟

تعتبر الرعاية الصحية الإيطالية دائما من الأنظمة العالمية التي يشهد لها بالتميز، حيث وضع فيروس كورونا المستجد الأطباء الإيطاليين تحت الاختبار، ووضع الخدمة الصحية في عدة مناطق في شمال إيطاليا في اختبار أصعب، حيث لم تكن هناك أسرّة في وحدات العناية المركزة، وتم تطوير أول لقاح ضد فيروس كورونا، وهو "بيتو كوفاك" من قبل مجموعة من الباحثين من جامعة بيتسبرج، بما في ذلك أندريا جامبوتو من باري، الذي تعاون مع زميله لويس، وقاموا بعمل جيد، وقد طور الاثنان عام 2003 أول لقاح ضد السارس، والذي لم يكن لديه الوقت للتجربة على البشر لأنه لم يعد ضروريا لأن الفيروس اختفى من تلقاء نفسه آنذاك.

- ما مدى تأثير فيروس كورونا المستجد على السياحة في إيطاليا؟

إيطاليا واحدة من الدول التي استثمرت أماكنها الخلابة والخدمات التي تقدمها عبر البنية التحتية والفنادق خاصة في السنوات الأخيرة، وأصبحت لها موارد كبيرة في السياحة، بعد أن أعيد اكتشافها، لجمالها الخلاب، ولكن قبل كل شيء لتراثها التاريخي والفني والأثري والثقافي الغني الذي لا يقدر بثمن، بالطبع عانى قطاع السياحة من أضرار كبيرة بسبب فيروس كورونا الذي تسبب في إصابة القطاعات الاقتصاديه أكملها بأزمة حقيقية، ومع ذلك لدينا نية وبالتحديد من هنا أن نبدأ مرة أخرى وبعد إعادة فتح الحدود أمس في 3 يونيو.