"مياه مطروح": تشغيل محطة تحلية مياه البحر بالضبعة قريبا بطاقة 40 ألف م3

أعلن الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، تشغيل محطة تحلية مياه البحر بالضبعة قريبا بطاقة 40 ألف م3.

وتفقد مشروع خط ربط محطة تحلية مياه الضبعة الجديدة بالخط الرئيسى الناقل للمياه 1000 مم الواقع بالطريق الدولى استعدادا لبدء تجارب التشغيل حيث تعمل المحطة بطاقة 40 ألف م3 /اليوم وذلك لخدمة أهالي محافظة مطروح وسد الإحتياج المائى للمحافظة.

وزار "خالد" اليوم، رافع مياه جلالة الساحلى لمتابعة أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة، كما تفقد بعدها منفذ توزيع المياه بمنطقة جلالة لمتابعة سير العمل بالمنفذ.