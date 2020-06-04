113 طنا.. رصيد القمح بمخازن القطاع الخاص بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن بضائع عامة بينما غادر سفينتي حاويات و5 سفن بضائع عامة، وبذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 2650 طن رمل و10400 طن يوريا و4200 طن فوسفات.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 5689 طن حديد و2000 طن خرده و5393 طن ذرة و2461 طن زان و1405 طن ابلاكاش و4552 طن أرز. ‎

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 265 حاوية مكافئة تشمل فواكة "عنب وفراولة وبرتقال" وخضروات "خضروات مشكلة ومجمدة وملوخية وبطاطس وبازلاء وخرشوف"، وحاصلات زراعية "برسيم وثوم وكتان وبصل"، ويتم تصديرها إلى كل من السعودية والإمارات وهولندا وإيطاليا وسنغافورة والصين وبريطانيا وأمريكا وألمانيا وسلوفينيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 192 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1864 حاوية مكافئة وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 29327 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 113041 طنا كما غادر 2346 شاحنة منها 754 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 42086 من البضائع العامة.