حظك اليوم الجمعة 5-6-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن برج الميزان التردد في اتخاذ القرارات والصعوبة في حسم أموره، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم لمواليد البرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

خسوف القمر بمنزل العلاقات يمدك بصفاء الذهن وهدوء الأعصاب ويمنحك فرصا متعددة وتدير العقول بلباقتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الحظ يمنحانك سحرا ويمدانك بالشجاعة لتعبر عن مشاعرك بحرية وتقوم بخطوات جريئة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة روبي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.