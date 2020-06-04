الكنيسة تقدم ملابس واقية للأطقم الطبية لمواجهة كورونا

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تقديم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، 1000 قطعة من الملابس الواقية للأطقم الطبية المعالجة لفيروس كورونا المستجد في مستشفيات العزل بعدد من المحافظات، منها القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة.

وقالت الكنيسة، إن ذلك يأتي في إطار مساندة جهود الجيش الأبيض.

وسبق وأعلنت الكنيسة، تمكن أسقفية الخدمات من خلال المشغل الخاص بها من توفير ما يقرب من 22 ألف كمامة صحية حتى 18 مايو الماضي، وتوفير زجاجات سعة 100 ملليليتر من الكحول الإيثيلي بنسبة التركيز 70% حسب مواصفات وزارة الصحة، وتصنيع ألف قطعة ملابس واقية للأطباء، إهداء من البابا تواضروس إلى الجيش الأبيض، عرفانًا من الكنيسة بجهودهم المستميتة في إنقاذ الشعب المصري والتصدي لفيروس كورونا، وتجهيز وتوزيع 6100 كرتونة طعام، بالإضافة إلى شنطة لمستلزمات النظافة الشخصية والمطهرات، لتعقيم وتطهير المنازل بأكثر المجتمعات احتياجًا وتضرُّرًا بالجائحة بجميع محافظات مصر.

وكشفت الأسقفية عن تصميم وإنتاج مطوية مصورة تعزز أهم الرسائل الصحية حول الوقاية من العدوى بالفيروس، مشيرة إلى أنه يتم حاليًا توزيع ما يقرب من عشرة آلاف مطوية و6500 ورقة إرشادية حول المعايير الصحيحة لاستخدام الكمامات والتخلص الآمن منها، واستخدام المطهرات في تعقيم المنازل، موضحة أنه تم طباعة المطوية بطريقة برايل حتى تتمكن من الوصول إلى الفئات ذوي الإعاقة.

وقالت الكنيسة، إنه يصاحب توزيع المواد الغذائية التوعية العملية من خلال منصة صوتية (مكبرات صوت تجوب شوارع المجتمع) لمدة ثلاث أيام لكل مجتمع، وذلك من خلال قيام إحدى الخادمات في المجتمعات المستهدفة بمحاكاة عملية لأساليب الوقاية من الفيروس أمام الأطفال والأمهات أثناء انعقاد المنصة الصوتية، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي وكافة الإجراءات الاحترازية.

وأضافت الكنيسة، أن أسقفية الخدمات قامت كذلك بحملات تطهير الشوارع وجدران القرى المستهدفة بارتفاع متر ونصف، كما قامت الأسقفية بالتعاون مع أخصائيين في الإرشاد والدعم النفسي، بإعداد وتوزيع مطويات تقدم رسائل للدعم نفسي، وذلك للتغلب على المخاوف الناتجة عن انتشار الفيروس، والحد من مشكلات العنف الأسري والعنف ضد الأطفال، التي أفرزها الحجر المنزلي.