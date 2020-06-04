محافظ المنيا يعلن أسماء رؤساء المراكز الجدد

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن حركة المحليات التي أصدرها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بالمحافظة تضمنت تعيين محمد صلاح الدين ناجى رئيس مدينة أبوقرقاص والفكرية رئيسا لمركز ومدينة المنيا.

كما شملت الحركة نقل محمد سيد على رئيس مركز ومدينة المنيا رئيسا لمركز ومدينة سمالوط، وسعد محمد محمد البدرى رئيس مدينة القصير بالبحر الأحمر رئيسا لمركز ومدينة ملوي، ومحمد محمود عزت رئيسا لمركز ومدينة مغاغة، ومحمد حلمى محمد رئيس مركز ومدينة مطاي رئيسا لمركز أبو قرقاص ومدينة الفكرية بالمنيا، ونبيلة على محمود رئيس مركز ومدينة الفتح بأسيوط رئيسا لمركز ومدينة ديرمواس.