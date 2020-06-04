محافظ المنيا يعلن أسماء رؤساء المراكز الجدد

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن حركة المحليات التي أصدرها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بالمحافظة تضمنت تعيين محمد صلاح الدين ناجى رئيس مدينة أبوقرقاص والفكرية رئيسا لمركز ومدينة المنيا.
كما شملت الحركة نقل محمد سيد على رئيس مركز ومدينة المنيا رئيسا لمركز ومدينة سمالوط، وسعد محمد محمد البدرى رئيس مدينة القصير بالبحر الأحمر رئيسا لمركز ومدينة ملوي، ومحمد محمود عزت رئيسا لمركز ومدينة مغاغة، ومحمد حلمى محمد رئيس مركز ومدينة مطاي رئيسا لمركز أبو قرقاص ومدينة الفكرية بالمنيا، ونبيلة على محمود رئيس مركز ومدينة الفتح بأسيوط رئيسا لمركز ومدينة ديرمواس.