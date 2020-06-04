العثور على جثة متحللة لرجل أربعيني في منزله ببورسعيد

عثر أهالي حي الضواحي ببورسعيد، اليوم، على جثة متحللة لرجل في الأربعين من عمره داخل منزله بمساكن السيد متولي.

كان اللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد، إخطار من شرطة النجدة يفيد بتلقيها بلاغ من أهالي المنطقة بوجود رائحة كريهة منبعثة من شقة بإحدى عمارات السيد متولي.

وانتقل رجال البحث الجنائي إلى المنطقة وبتتبع الرائحة وجد أنها منبعثة من الشقة وبفتحها، تبين وجود جثة متحللة وتبين أن المتوفى محمد نور غندور في حالة تحلل وتم نقل الجثة بسيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى السلام.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ عليها لمعرفة سبب الوفاة لحين التصريح بالدفن واستكمال التحقيقات.