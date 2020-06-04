مصرع شاب غرقا بمياه النيل بأسيوط

لقى شاب مصرعه غرقا بمياه النيل خلف المعهد الأزهري بمنطقة الحمراء بحي شرق أسيوط، وجار انتشال الجثة من المياه بمعرفة الإنقاذ النهري.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي يفيد بغرق شخص بمياه النيل خلف المعهد الدينى بمنطقة الحمراء دائرة القسم.

وبالانتقال والإسعاف والإنقاذ النهرى وبالمعاينة والفحص تبين غرق شاب يدعى "كريم ابراهيم جاد محمد أحمد"، ١٧ سنة مقيم بشارع الثورة بمنطقة الحمراء دائرة القسم.

جار البحث وانتشال الجثة بمعرفة الإنقاذ النهري، وجار تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.