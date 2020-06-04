بسبب ضعف مناعتهم.. عبدالوهاب يحذر مرضى الكبد من كورونا

قدم الدكتور محمد عبدالوهاب المشرف على وحدة زراعة الكبد بجامعة المنصورة، بعض النصائح لمرضى الكبد لتجنب إصابتهم بفيروس كورونا.

وقال عبدالوهاب خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي أحمد فايق في برنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الخوف والرعب غير مطلوبين وإن الحذر هو المطلوب مثنيًا على دور الإعلام المصري في توعية المواطنين.

ونصح عبدالوهاب مرضى الكبد بالحذر نظرًا لأن لديهم جهاز مناعي ضعيف مشيرًا إلى أن المرضى الذين أجروا جراحة زراعة كبد لديهم جهاز مناعي ضعيف وأي تعرض لأي فيروس أو بكتيريا وفطريات سيكون الوضع صعب بالنسبة لهم ناصحًا هولاء أن يلتزموا بالحيطة القوية جدًا وأن يعزلوا أنفسهم عن الناس والالتزام بالنظافة العامة.

وأكد أن مرضى زراعة الكبد يمكنهم إرسال ذويهم للحصول على الدواء من المستشفى وألا يتوجهوا للمستشفى إلا لو لديهم مواعيد لفحوصات مهمة أو تحاليل.

كما حذر مرضى زراعة الكبد من الحصول على أي أدوية بدون استشارة الطبيب المعالج مشددًا على أهمية تناولهم السوائل بكثرة والإبقاء على السوائل في جسدهم.

وقال إن ضعف مناعة مرضى الكبد أمر خطير، وطالبهم بالحذر والعزل المنزلي وعدم الخروج والالتزام بالإجراءات الوقائية حال خروجهم من منازلهم.