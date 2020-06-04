محافظ كفر الشيخ يتابع مواعيد غلق المحلات لمواجهة" كورونا" 

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، مواصلة الأجهزة التنفيذية والأمنية فى المحافظة، بشن حملات مكثفة لمتابعة التزام المحال التجارية بقرار الغلق منعاً للتجمعات من الـ5 مساءًا حتى الـ 5 صباحًا، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المحلات، وتطبيق القانون على جميع المخالفين بجميع مراكز ومدن المحافظة باليوم الـ 72.

ياتى قرار اغلاق المحال التجارية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وحفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

فيما تكثف قوات الشرطة بالتنسيق مع الوحدات المحلية، من دورياتها للمرور على المحلات للتأكد من التزام اصحابها بقرارات الغلق، ويجرى تحرير محاضر لغير الملتزمين وتوقيع غرامات مالية فضلا عن قرارات غلق اداري.