صور| محافظ كفر الشيخ يتفقد عددا من المنشآت الصحية

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ويرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الخميس، عدداً من المنشآت الصحية بالمحافظة، للاطمئنان على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

حيث تفقد، مستشفى كفرالشيخ العام، وعيادات عمر بن الخطاب للتأمين الصحي، التي سيتم نقلها إلي موقعها الجديد بالتكوين المهني، حيث تقع بسوق مبارك، ويتردد عليها أكثر من 500 مريض من كبار السن، وذوي الأمراض المزمنة، وكذلك عيادة وحدة الصنايع، التي تقدم خدمة طبية لذوي الاحتياجات الخاصة، وبها طبيب نفسي، ومركز تدخل مبكر، يشمل مركز زراعة القوقعة، و التخاطب، والتأهيل الحركي، وأخصائي نفسي، لإجراء إختبارات الذكاء، و جلسات تعديل السلوك، و الإختبارات النفسية.

وتفقد الاعمال الإنشائية الملحقة بمستشفي كفرالشيخ العام، مؤكدا علي توافر جميع المستلزمات الوقائية والطبية اللازمة، والأدوية بالمنظومة الصحية، فضلاً عن متابعة إنتظام عمل الأطقم الطبية والتمريض، وحسن معاملة المواطنين، مكلفاً بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بصفة دورية ومستمرة، وذلك حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين، والحد من انتشاره فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

ووجه نور الدين، بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة، وارتداء الكمامات الواقية، وطالب بتوفير كافة المستلزمات الطبية لحماية الأطقم الطبية، والإلتزام التام بكافة قرارات رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة والسكان، لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتور أحمد فرج قاسم، رئيس فرع التامين الصحي بالمحافظة، والدكتورة داليا قطب، مدير المنطقة الأولى بالتأمين الصحي، والدكتور لطفي عبدالسميع، مدير مستشفي كفرالشيخ العام.