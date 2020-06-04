محافظ كفر الشيخ يكرم السكرتير العام لنقله لمحافظة البحر الأحمر  

كَرّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، اللواء محمد البنداري، السكرتير العام، عقب تعيينه سكرتيراً عاماً لمحافظة البحر الأحمر.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بجهود "البنداري" الوطنية المبذولة، وأداء عمله علي الوجه الأمثل خلال فترة خدمته، متمنياً له دوام التوفيق في حياته المقبلة.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، ورؤساء مراكز ومدن المحافظة، ومديري إدارات الديوان العام.

يذكر ان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قد أصدر قرارا بتغيير 161قيادة محلية على مستوى محافظات مصر.