المستشفيات الجامعية: اللي درجة حرارته مرتفعة محتاج بنادول مش بروتوكول

قال الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمستشفيات الجامعية، إن إجمالي الأسرّة المخصصه للتعامل مع فيروس كورونا والتي تساهم بها الوزارة في علاج المرضى بلغ 14500 سرير من الأسرّة العادية، و4300 سرير للعناية المركزة، إضافة إلى ألفين جهاز تنفس صناعي.

وأكد الأمين العام أنه يجب على المواطنين التفرقة بين الأعراض القوية لفيروس كورونا والخفيفة منها: "المريض اللي عنده ارتفاع بدرجات الحرارة مش محتاج بروتوكول.. محتاج بنادول".

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن عدد المرضى الذين يحتاجون للدخول إلى المستشفى قل بكثير من القدرة الاستيعابية لمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، موضحًا أنه من بين 100 مريض يثبت إيجابيتهم للمرض، هناك 80 شخص يصابون دون ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا نهائيًا، أو وجود أعراض خفيفة قد لا تؤثر على مهام يومه العادية ولا يشعر بها.

وأكد أن هؤلاء الـ80 لا يحتاجون المكوث بالمستشفيات لتلقي العلاج، بينما يجب عليهم المكوث في المنزل، واستخدام الكمامات، وغسل الأيدي جيدًا وبشكل مستمر، ولا يشتركوا على مائدة طعام واحدة: "ده لو مأمكنش يتم عزلهم في المدن الجامعية".

وتابع: "عدد المرضى أقل بكثير من القدرة الاستيعابيه لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وبيتم إجراء الاختبارات في المستشفيات الجامعية، وفيه تعاون بينا وبين وزارة الصحة لتوفير العلاج للمرضي".