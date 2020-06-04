مفكر سياسي: طريقة وفاة فلويد أحد تدريبات الشرطة في أمريكا

علق الدكتور عبدالمنعم سعيد المفكر السياسي، على سؤال طرحه عليه الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية Ten، عن الاحتجاجات الأمريكية تكاد تدخل في أسبوعها الثاني هل تكبر كرة الثلج الأمريكية.

وقال السعيد، إنه لا يوجد عنف ولكن هناك خروجا في معظم المدن الأمريكية الكبرى وزيادة في عدد المتظاهرين لكن أحداث العنف توقفت، "مكنتش على تفاؤل كبير أن يحصل ذلك بهذه السرعة لكن كنت على درجة من التفاؤل أن الآلية المؤسسية الأهلية الحزبية الإعلامية سوف تلقي بثقلها الشديد وراء فكرة رفض العنف".

وأضاف، أن التظاهر والاحتجاج موضوع مختلف عليه بشدة وليس جديداً على المجتمع الأمريكي، مشيراً إلى أن المجتمع الأمريكي قضية العبودية فيه من قضايا الإثم التاريخية وجرت فيها أكبر حرب أهلية من حيث عدد القتلي والجرحي وكانت من أكبر الحروب التي حدثت في التاريخ الأمريكي.

وتابع، أن هناك الكثير من الحروب بداية من الستينات وأحيانا تحدث نوبات من العنف يتدخل فيها أجناس أخرى غير الأبيض والأسود مثل ما حدث في عام 1992 في لوس أنجلوس كان هناك جزء كبير جداً من الأقلية الصفراء أو الصينية في مواجهة الأفريقيين الأمريكيين، ونجد خلال الأعوام الماضية المشهد الذي رأته كل الناس شاهدته أكثر من مرة خلال الـ4 سنوات الأخيرة في نيويورك والمشهد "وفاة فلويد" يبدوا أنهم يدربوا البوليس على ذلك لأن واحدة من طرق إيقاف حركة الذي يتم الإمساك به أن يضع ركبته على الرقبة.

واستكمل، أن قضية العنصرية قضية كبيرة في أمريكا لكن لكي نكون عادلين أنها قضية عالمية ليس فقط بين اللون وإنما في الدين وأحيانا المذهب ورأينا مشاهد كثيرة في العالم فيها عمليات تتعلق بالأقليات الدينية بالإضافة لقصة عدم المساواة.