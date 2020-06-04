شروط التقديم لمرحلة رياض الأطفال لمدارس اللغات تجريبي

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال الكترونيا في الفترة من 1 يونيو الجاري، وحتى 30 يونيو، وبعد إعلان نتيجة القبول إلكترونيًا، يقوم ولى الأمر باستكمال المستندات والأوراق المطلوبة للطفل.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي شروط التقديم لمرحلة رياض الأطفال، وفقًا لـ3 مديريات تعليمية هي القاهرة والجيزة والإسكندرية، وهي نفس الشروط.

شروط التقديم لمرحلة رياض الأطفال

سن التقدم لرياض الأطفال من مواليد 2/10/2014 حتى مواليد 1/10/2016 ويتم القبول وفقاً للسن والكثافة ورغبات ولي الأمر. .

مراعاة استيفاء كل الرغبات (20 رغبة ) الموجودة بالاستمارة، يجب أن تكون الرغبات مسجلة بمعرفة ولي الأمر أو من لديه الوصايا التعليمية وتحت مسؤوليته.

يجب على ولي الأمر الاطلاع على التعليمات الموجودة بمحتويات الملف قبل ملء البيانات والرغبات.

عند وجود خطأ بالبيانات لا يتم التعديل إلا بحضور ولي الأمر (الولي الشرعي - حكم ولاية تعليمة) بعد كتابة إقرار والتعديل لمرة واحدة فقط.

يجب دفع المصروفات في خلال 15 يوما من بعد إعلان النتيجة، ويعد عدم دفع المصروفات في المدة المحددة وفق الإقرار الذي تم التوقيع علية بواسطة ولي الأمر تنازلا عن حق نجله في الترشح للمدرسة التي تم تنسيقه بها.

المستندات المطلوبة للتقديم لمرحلة رياض الأطفال

إقرار من ولي الأمر يفيد بعدم تقديمه للطفل طلب التحاق بأكثر من إدارة تعليمية.

صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي الخاصة بولي الأمر.

صورة ضوئية لشهادة ميلاد الطفل والتي تتضمن الرقم القومي الخاص به.

نموذج طلب التحاق.

الاستمارة الخاصة بالرغبات.

الإعلان عن نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال.