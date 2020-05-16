فيديو.. "بقى عيش وملح".. أحمد فلوكس يفطر مع أفراد أمن الليجريا

حرص الفنان أحمد فلوكس، على تناول الإفطار مع أفراد أمن كومباوند الليجريا في الشيخ زايد، بعد أزمته الأخيرة مع أمن الكومباوند التي انتهت بالصلح.

والتقط فلوكس، مقطع فيديو وصور مع طاقم الأمن خلال الإفطار، نشرها على حسابه الرسمي بموقع تبادر الصور "إنستجرام".

وكان فرد الأمن قد منع فلوكس من الدخول، كونه ليس من سكان الكمبوند، وتطور الأمر بين الطرفين إلى تحرير محاضر رسمية، ومثل الفنان أحمد فلوكس أمام النيابة العامة التي قررت إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه لكل منهما، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وانتهت أزمة فلوكس مع إدارة الكومباوند بالتصالح، وقال رئيس مجلس إدارة الشركة مالكة كومباوند الليجريا "اللي حصل مع فلوكس بيحصل مرات عديدة، لكنه أخذ صدى لأن أحمد فنان معروف، وباختصار هو مايعرفش إن الإجراءات اللي كانت موجودة اتغيرت".

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة: "أحمد بيدخل لأصدقائه ومعانا بقاله فترة طويلة، وعميل بنتشرف بيه، واللي حصل سوء تفاهم بسيط، وانتهى في الآخر إن الطرفين اتراضوا أستاذ أحمد والأمن، وبشكر أستاذ أحمد على سعة صدره وحصل خير وهو مرهق بقاله يومين ثلاثة".