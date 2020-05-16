أول فيديو لتصالح أحمد فلوكس مع أمن كومباوند الليجريا

انتهت أزمة الفنان أحمد فلوكس مع أمن كومباوند الليجريا بالتصالح، وقال رئيس مجلس إداره الشركة "اللي حصل مع فلوكس بيحصل مرات عديدة، لكنه أخذ صدى لأن أحمد فنان معروف، وباختصار هو مايعرفش إن الإجراءات اللي كانت موجودة اتغيرت".

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة: "أحمد بيدخل لأصدقائه ومعانا بقاله فترة طويلة، وعميل بنتشرف بيه، واللي حصل سوء تفاهم بسيط، وانتهى في الآخر إن الطرفين اتراضوا أستاذ أحمد والأمن، وبشكر أستاذ أحمد على سعة صدره وحصل خير وهو مرهق بقاله يومين ثلاثة".

ليرد فلوكس في نهاية الفيديو قائلاً: "تحياتي لأهل سوهاج، لأنهم من سوهاج وأنا من المنيا وبحبهم جدا".

ولاقى فيديو يظهر فيه فلوكس وهو يعتدي على فرد أمن داخل منتجع سكني بمدينة الشيخ زايد، تداولا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وخرج فلوكس على إثره ليؤكد تعرضه للاعتداء بالشوم والعصي من جانب أفراد أمن الكومباوند، وتطور الأمر بين الطرفين إلى تحرير محاضر رسمية، ومثل الفنان أحمد فلوكس أمام النيابة العامة التي قررت إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه لكل منهما، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.