مطربة عراقية تكشف تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا: "بشرب مياه بالعافية"

قالت المطربة العراقية رحمة رياض، إنها إصيبت بفيروس كورونا المستجد، ولا تعلم من أين جاءت لها الإصابة، لافتة إلى وجود 3 حالات إيجابية فى عائلتها ومازال الباقون تظهر عليهم الآن.

وأضافت "رحمة"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية: "أتلقى مع أسرتي الخدمة الطبية فى المنزل، وأزمة جائحة كورونا رجعت طيبة المصريين تانى بعدما كانت انعدمت بعد الثورة".

وأردفت: "فى ثانى أيام العيد شعرت أنا وشقيقتى بارتفاع فى درجات الحرارة وألم فى العظام، والفيروس ده بينشف الريق ويقفل الجهاز الهضمى تماما، بشرب ميه بالعافية منذ 10 أيام".