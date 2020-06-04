الإبراشي: الإخوان بارعون في نشر الأكاذيب وكأنهم تعلموا على يد "جوبلز"

أكد الإعلامي وائل الإبراشي، أن موقع "رصد" تابع لجماعة الإخوان الإرهابية، والقائمون عليه بارعون فى نشر الأكاذيب والشائعات، كما لو كانوا قد تعلموا من وزير الدعاية النازي "جوبلز".

وأضاف الإبراشي، خلال برنامجه "التاسعة"، المذاع على فضائية الأولي المصرية، أنه يجب على المواطنين الحذر من حرب الإرهاب التي لها أشكال متعددة، ولا تقتصر على إطلاق النار، وتفجير القنابل، ولها وجوه أخرى مثل هذه الشبكات الإرهابية التى تعتمد على الأكاذيب من أجل النيل من مصر وشعبها.

وتابع، أن الجماعة الإرهابية فقدت كل شيء وأفلست تمامًا، "لا يوجد جماعة وصلت إلى هذا الانحطاط فى مجتمع مثلما وصلت جماعة الإخوان فى المتاجرة بأزمة جائحة كورونا".

واستكمل، أن "رصد"، من الشبكات الإرهابية التى تتبع جماعة الإخوان التى تعتمد على الأكاذيب المكشوفة والمفضوحة، "الإخوان فشلوا فى كل مخططاتهم الإجرامية، سواء الإرهابية أو الفتنة أو ضخ الأكاذيب".