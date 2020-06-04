محافظ قنا يناقش ملف تشجير الشوارع والمداخل الرئيسية بمدن المحافظة

عقد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا اجتماعا موسعا بقاعة كورنيش النيل لمناقشة ملف تشجير الشوارع والمداخل الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة ، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والمهندس اشرف عبدالرازق وكيل وزارة الزراعة والمهندس صبري مختار وكيل وزارة الري ورؤساء مجالس المدن ومسئولي النظافة والتجميل.

ناقش المحافظ خلال الاجتماع مع المسئولين احتياجات التشجير لمداخل المدن الرئيسية بكافة مراكز المحافظة سواء علي الطرق الزراعية او الطرق الصحراوية موجها بمراعاة التنسيق التشجيري للمداخل والشوارع وبشكل يعكس المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة وبما يساهم في منح الشوارع مظهرا لائقا يبعث الراحة النفسية والهدوء الداخلي لدى المواطنين.

كما ناقش خلال الاجتماع الاماكن والشوارع التي تحتاج الي احلال وتجديد الاشجار العشوائية بها ، موجها باختيار أنسب انواع الأشجار ذات الجدوى الاقتصادية والمظهر الجمالي المناسب وان تتحمل الحرارة العالية في فصل الصيف وزراعتها على مسافات متساوية مع استمرارية رعايتها وتوفير مصدر ري دائم لها لتستمر اطول فترة ممكنة .

كما ناقش الداودي امكانية تشجير الطرق المؤدية للمناطق الصناعية ومداخل المحافظة الرئيسية شرقا وشمالا وجنوبا ، لافتا ان المحافظة تستهدف عمل مداخل رئيسية ذات طابع حضاري عالي من خلال زراعة اشجار خشبية بشكل جمالي مميز وبالوان موحدة ، وأكد المحافظ على ضرورة توعية المواطنين من أجل تعزيز ثقافة التشجير وزيادة المساحات الخضراء .