"تحيا مصر" يوزع 14 ألف كرتونة مواد غذائية في 4 محافظات

ينتهي صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، غدا، من توزيع 14 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر المستحقة، في قرى ونجوع مصر في 4 محافظات هي الفيوم وقنا والشرقية و أسيوط.

وتشارك مؤسسة صناع الخير، في توزيع كراتين المواد الغذائية، كأحد الجمعيات العشرين المشاركة لصندوق تحيا مصر في توزيع المساعدات الغذائية، على الأسر المستحقة على مستوى الجمهورية.

وقال هاني عبد الفتاح، المدير التنفذي لمؤسسة صناع الخير، إن المؤسسة ستنتهي غدا من توزيع جميع المساعدات الغذائية، والكراتين الخاصة بشهر رمضان، فيما ستواصل المؤسسة أعمالها وإيصال الجديد من كراتين المواد الغذائية، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر.

وأضاف" عبد الفتاح" لـ"الوطن"، أن المؤسسة انتهت أمس كذلك من توصيل المرحلة الأولى من دعم العمالة غير المنتظمة (اليومية)، لـ 6 آلاف عامل على مستوى الجمهورية، حيث سيحصل كل عامل على 1500 جنيه لمدة 3 أشهر، بإجمالي 9 ملايين جنيه.

وتابع عبد الفتاح، أن المؤسسة انتهت أمس من توصيل الدفعة الأولى، عبر التعاون مع مكاتب البريد المصري، على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن المؤسسة عقدت برتوكل مع البريد في هذا الصدد، بحيث يحصل كل عامل على الدعم المخصص له بشكل أسهل وسريع، بالمحافظة على إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي بين المواطنين.

وأشار إلى أن المؤسسة بدأت توزيع الكراتين والدواجن واللحوم مع الصندوق منذ أسبوع، فيما وزعت المؤسسة 500 كرتونة على المستحقين في المناطق الحدودية في حلايب وشلاتين، وسيناء، وجار توزيع المزيد بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.