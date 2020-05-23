رئيس التحرير

محمود مسلم

موعد صلاة العيد في محافظات مصر

كتب:

منى السعيد
06:26 م | السبت 23 مايو 2020
موعد صلاة العيد في محافظات جمهورية مصر العربية

موعد صلاة العيد في محافظات جمهورية مصر العربية

ساعات قليلة تفصلنا عن أول أيام عيد الفطر المبارك، والذي يوافق الأحد 24 مايو للعام 2020 م – 1441 هــ، وتستعرض "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها موعد صلاة العيد في محافظات جمهورية مصر العربية، وفقًا للهيئة المصرية للمساحة، كالآتي.

القاهرة

صلاة العيد 5:22 صباحًا

الجيزة

صلاة العيد 5:22 صباحًا

الإسكندرية

صلاة العيد 5:24 صباحًا

بورسعيد

صلاة العيد 5:15 صباحًا

السويس

صلاة العيد 5:17 صباحًا

العريش

صلاة العيد 5:09 صباحًا

شرم الشيخ

صلاة العيد 5:14 صباحًا

دمنهور

صلاة العيد 5:23 صباحًا

طنطا

صلاة العيد 5:21 صباحًا

المنصورة

صلاة العيد 5:19 صباحًا

بنها

صلاة العيد 5:21 صباحًا

كفر الشيخ

صلاة العيد 5:21 صباحًا

الفيوم

صلاة العيد 5:25 صباحًا

بنى سويف

صلاة العيد 5:24 صباحًا

المنيا

صلاة العيد 5:28 صباحًا

أسيوط

صلاة العيد 5:28 صباحًا

سوهاج

صلاة العيد 5:27 صباحًا

قنا

صلاة العيد 5:24 صباحًا

أسوان

صلاة العيد 5:27 صباحًا

مرسى مطروح

صلاة العيد 5:35 صباحًا

الغردقة

صلاة العيد 5:17 صباحًا