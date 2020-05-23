موعد صلاة العيد في محافظات مصر
كتب:
منى السعيد
06:26 م | السبت 23 مايو 2020
ساعات قليلة تفصلنا عن أول أيام عيد الفطر المبارك، والذي يوافق الأحد 24 مايو للعام 2020 م – 1441 هــ، وتستعرض "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها موعد صلاة العيد في محافظات جمهورية مصر العربية، وفقًا للهيئة المصرية للمساحة، كالآتي.
القاهرة
صلاة العيد 5:22 صباحًا
الجيزة
صلاة العيد 5:22 صباحًا
الإسكندرية
صلاة العيد 5:24 صباحًا
بورسعيد
صلاة العيد 5:15 صباحًا
السويس
صلاة العيد 5:17 صباحًا
العريش
صلاة العيد 5:09 صباحًا
شرم الشيخ
صلاة العيد 5:14 صباحًا
دمنهور
صلاة العيد 5:23 صباحًا
طنطا
صلاة العيد 5:21 صباحًا
المنصورة
صلاة العيد 5:19 صباحًا
بنها
صلاة العيد 5:21 صباحًا
كفر الشيخ
صلاة العيد 5:21 صباحًا
الفيوم
صلاة العيد 5:25 صباحًا
بنى سويف
صلاة العيد 5:24 صباحًا
المنيا
صلاة العيد 5:28 صباحًا
أسيوط
صلاة العيد 5:28 صباحًا
سوهاج
صلاة العيد 5:27 صباحًا
قنا
صلاة العيد 5:24 صباحًا
أسوان
صلاة العيد 5:27 صباحًا
مرسى مطروح
صلاة العيد 5:35 صباحًا
الغردقة
صلاة العيد 5:17 صباحًا