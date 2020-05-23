موعد صلاة العيد في محافظات مصر

ساعات قليلة تفصلنا عن أول أيام عيد الفطر المبارك، والذي يوافق الأحد 24 مايو للعام 2020 م – 1441 هــ، وتستعرض "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها موعد صلاة العيد في محافظات جمهورية مصر العربية، وفقًا للهيئة المصرية للمساحة، كالآتي.

القاهرة

صلاة العيد 5:22 صباحًا

الجيزة

صلاة العيد 5:22 صباحًا

الإسكندرية

صلاة العيد 5:24 صباحًا

بورسعيد

صلاة العيد 5:15 صباحًا

السويس

صلاة العيد 5:17 صباحًا

العريش

صلاة العيد 5:09 صباحًا

شرم الشيخ

صلاة العيد 5:14 صباحًا

دمنهور

صلاة العيد 5:23 صباحًا

طنطا

صلاة العيد 5:21 صباحًا

المنصورة

صلاة العيد 5:19 صباحًا

بنها

صلاة العيد 5:21 صباحًا

كفر الشيخ

صلاة العيد 5:21 صباحًا

الفيوم

صلاة العيد 5:25 صباحًا

بنى سويف

صلاة العيد 5:24 صباحًا

المنيا

صلاة العيد 5:28 صباحًا

أسيوط

صلاة العيد 5:28 صباحًا

سوهاج

صلاة العيد 5:27 صباحًا

قنا

صلاة العيد 5:24 صباحًا

أسوان

صلاة العيد 5:27 صباحًا

مرسى مطروح

صلاة العيد 5:35 صباحًا

الغردقة

صلاة العيد 5:17 صباحًا