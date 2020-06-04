الري وجامعة المنصورة يوقعان برتوكول تأهيل وتبطين المجارى المائية

وقعت وزارة الموارد المائية والرى وكليه الهندسة جامعه المنصورة، اليوم، بروتوكول تعاون تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، لتفعيل دور الجامعات المصرية فى شتى المجالات العملية والتنموية بالوزارة وفى إطار خطه الدولة فى الحفاظ على المياه من خلال مشروع تأهيل وتبطين المجارى المائية لترشيد المياه.

حضر التوقيع عن وزارة الري كلا من المهندس عبدالفتاح جابر الباز، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظه الدقهلية، والمهندس نادى سمير جرجس رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظتى دمياط وبورسعيد، وعن جامعة المنصورة الدكتور محمد عبدالعظيم محمد عميد كليه الهندسة ورئيس مركز الدراسات الاستشارية للكلية.

وقال المهندس عبد الفتاح جابر الباز، إن البرتوكول يهدف إلي الاستفادة من دور الجامعات فى الدراسات والأبحاث وضبط الجودة والاستشارات الهندسية فى التصميمات والإشراف على التنفيذ من خلال مشروع تأهيل وتبطين المجارى المائية لترشيد المياه.

وأضاف الباز، في تصريح صحفي، أن البرتوكول سيكون بداية للتعاون المثمر بين الوزارة والجامعة فى المستقبل مما تمنى أن يعود بالتقدم والازدهار لبلادنا الحبيبة مصر فى جميع مناحى الحياة.